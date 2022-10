Grèce: Au moins 15 migrants morts dans un naufrage au large de Lesbos 06/10/2022 | 08:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ATHÈNES (Reuters) - Au moins 15 personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation jeudi au large de l'île grecque de Lesbos, en mer Egée, la deuxième catastrophe de ce type depuis mercredi, ont indiqué les garde-côtes grecs. L'embarcation transportait environ 40 personnes, ont précisé les garde-côtes, selon lesquels cinq personnes ont été secourues jusqu'à présent. Les corps de 15 migrants ont été retrouvés et une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. Le bateau a coulé à l'est de l'île de Lesbos, près de la côte turque. Un navire des garde-côtes grecs et un hélicoptère de l'armée de l'air ont été mobilisés pour mener les opérations de recherche et de sauvetage alors que des vents violents soufflaient sur la zone. Lors d'un incident précédent mercredi, les autorités grecques ont secouru 30 migrants dont l'embarcation de fortune a coulé après avoir heurté une zone rocheuse près de l'île de Cythère, dans le sud du pays. (Reportage George Georgiopoulos ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

© Reuters 2022