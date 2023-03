Grèce: Au moins 38 morts après une collision entre deux trains

LARISSA, Grèce (Reuters) - Au moins 38 personnes, vraisemblablement des étudiants pour la plupart, ont été tuées après qu'un train de voyageurs a percuté de front un train de marchandaises mardi soir dans le centre de la Grèce, ont annoncé les autorités, qui ont fait état de dizaines de blessés dont 66 d'entre eux hospitalisés.

Il s'agit du plus grave accident de train en Grèce depuis des décennies. Le bilan pourrait s'alourdir davantage, ont prévenu les autorités, alors que la température dans des wagons a atteint 1.300 degrés Celsius après qu'un incendie a éclaté.

Le train de voyageurs, qui faisait route vers Thessalonique, a percuté le train de marchandises à la sortie d'un tunnel près de la ville de Larissa, en Thessalie.

Quatre wagons du train de passagers ont déraillé. Les deux premiers ont pris feu et ont été presque entièrement détruits par la violence du choc, tandis qu'un autre a été projeté à 90 degrés de la voie.

Stergios Minenis, un passager de 28 ans qui a réussi à s'extraire d'un des wagons, a décrit à Reuters le "cauchemar" du choc violent suivi d'un incendie.

"J'ai roulé-boulé dans le wagon jusqu'à ce que je m'arrête sur le flanc, c'était la panique. Il y aussitôt eu des flammes qui me brûlaient à mesure que je roulais, ça brûlait de tous les côtés", a-t-il raconté.

Selon le gouverneur de la région de Thessalie, Konstantinos Agorastos, les deux trains avançaient très rapidement l'un vers l'autre sur la même voie.

"Ils roulaient à grande vitesse l'un vers l'autre sans qu'aucun (des conducteurs) ne sache que l'autre arrivait", a-t-il expliqué.

Quelque 250 des 350 passagers, indemnes après l'accident, ont été évacués en bus vers Thessalonique.

"Notre priorité est maintenant de soigner les blessés, de rechercher les corps encore prisonniers de la carcasse des wagons et d'apporter un soutien psychologique aux familles des victimes", a déclaré le porte-parole du gouvernement grec, Giannis Oikonomou.

Selon la chaîne de télévision ERT, le chef de gare de Larissa a été interrogé par la police pour comprendre ce qui s'est passé et une enquête a été ouverte.

Une tragédie similaire s'est déroulée en 1972, lorsque deux trains s'étaient percutés près de Larissa, faisant 19 morts.

(Reportage de Giannis Floulis, Karolina Tagaris, Renee Maltezou et Angeliki Koutantou; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)

par Giannis Floulis et Karolina Tagaris