Grèce: Des milliers de personnes manifestent contre l'inflation

ATHÈNES (Reuters) - Des milliers de travailleurs grecs ont débrayé et manifesté à Athènes mercredi contre la flambée des prix dans le cadre d'une grève générale dans toute la Grèce.

Certains manifestants brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Non aux licenciements, non aux réductions de salaire."

Des échauffourées ont eu lieu entre la police et des manifestants devant le Parlement grec. Un groupe de manifestants a lancé des cocktails Molotov, la police a tiré des gaz lacrymogènes.

La Confédération des salariés du privé (GSEE) a expliqué que cette grève visait à protester "contre l'inflation qui étouffe les ménages grecs" et contre la loi de la jungle qui règne sur le marché du travail.

Les transports en commun ont cessé de fonctionner, aucune liaison maritime entre le continent et les îles n'était assurée et certains vols ont été suspendus en raison d'un arrêt de travail des contrôleurs aériens.

(Reportage Karolina Tagaris, version française Lina Golovnya, édité par Jean-Stéphane Brosse)