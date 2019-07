Grèce: L'été caniculaire s’étend aux actions grecques 0 25/07/2019 | 15:10 Envoyer par e-mail :

Annoncer que le soleil brille de mille feux en Grèce ne surprendra personne. Mais proclamer que la légendaire canicule estivale, bordant la Mer Egée, se répand sur les marchés financiers helléniques peut en étonner plus d’un. En effet, l’indice des actions grecques (ASE) se trouve propulsé à plus de 43 % de performance sur l’année, record planétaire pour 2019. Les récentes élections qui ont vu le triomphe de la droite avec Mitsotakis et sa promesse de redonner la prospérité au pays ont réactivité les velléités acheteuses des investisseurs. Cette nouvelle donne politique a entrainé l’explosion des valeurs grecques. En parallèle, le marché obligataire a bénéficié de l’engouement sur les taux grâce aux politiques accommodantes des banques centrales. Le rendement de l’emprunt à dix ans est passé sous les 2% soit en dessous de l’intérêt généré par la dette américaine.Les principales valeurs ayant contribué à la forte avancée de l’indice ASE, se retrouvent logiquement dans le secteur bancaire, laminé depuis 2008. Attica Bank se valorise de 270% ainsi que Pireaus Bank (225%). Profile Systems, société de technologie, se place sur le podium des performances avec ses 215% de gains, suivie de près par Kekrops (immobilier) qui flambe de 180%. S’il convient de mettre en relief ce cru 2019 exceptionnel (toutes les composantes de l’indice évoluent positivement), un peu de recul permet de constater que cette envolée des actions grecques fait suite à une baisse sans précédent depuis la crise de 2008. La preuve, les niveaux actuels de l’indice (-83% depuis fin 2007) se situent encore largement en dessous des plus bas de 2008.

