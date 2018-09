Grèce-Le Premier ministre exclut des élections anticipées

ATHENES/THESSALONIQUE, Grèce, 9 septembre (Reuters) - Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a exclu dimanche de convoquer des élections anticipées, affirmant que son gouvernement de coalition dominé par la gauche irait jusqu'au terme de son mandat, fin 2019.

Les élections législatives doivent avoir lieu à l'automne 2019 au plus tard.

Les désaccords qui pourraient apparaître à propos de l'accord conclu en juin avec la république de Macédoine voisine à propos du nom de cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause la coalition gouvernementale, a laissé entendre Alexis Tsipras.

Le chef du gouvernement a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que son partenaire de coalition et ministre de la Défense Panos Kammenos, chef du parti souverainiste des Grecs indépendants, remette en cause la stabilité économique du pays, qui vient de sortir de huit années de mise sous tutelle économique et financière.

Athènes et Skopje ont conclu le 12 juin un accord sur le nom de la Macédoine, qui s'appellerait désormais république de Macédoine du Nord, ce qui a suscité l'ire de nombreux Grecs.

Panos Kammenos a dit ne pas approuver l'accord mais n'a montré aucune intention de quitter le gouvernement.

La coalition au pouvoir est soutenue par 153 députés. Le Parlement grec monocaméral, la Vouli, compte 300 sièges. (Michele Kambas, George Georgiopoulos et Renee Maltezou; Danielle Rouquié pour le service français)