Grèce: Mitsotakis promet de respecter les objectifs budgétaires

ATHENES, 20 juillet (Reuters) - La Grèce présentera à l'automne un budget 2020 qui respectera totalement les objectifs budgétaires convenus par Athènes et ses créanciers, a déclaré samedi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis aux députés de la Vouli.

"Dans le projet de budget pour 2020, l'équilibre budgétaire donné n'est pas perturbé et les objectifs d'excédent primaire pour les années 2019 et 2020, agréés par le précédent gouvernement, ne sont pas remis en cause", a assuré le dirigeant conservateur.

Mitsotakis a succédé à Alexis Tsipras, chef du parti de gauche Syriza, après la victoire de son parti Nouvelle Démocratie aux législatives du 7 juillet.

La Grèce est sortie en août 2018 de sa mise sous tutelle après avoir reçu au total 260 milliards d'euros d'aide financière depuis avril 2010 en contrepartie d'une politique d'austérité drastique.

Elle doit toujours remplir certains objectifs, dont un excédent budgétaire primaire - hors paiement des intérêts de la dette - de 3,5% du produit intérieur brut jusqu'en 2022.

Devant le Parlement, Kyriakos Mitsotakis a promis la mise en oeuvre de réformes d'envergure tout en garantissant la crédibilité de sa politique économique auprès des investisseurs.

Le nouveau chef du gouvernement envisage de ramener de 28% à 24% l'impôt sur le bénéfice des sociétés et de diviser par deux, à 5%, la taxe sur les dividendes. Il promet également de réduire une taxe sur la propriété immobilière instaurée en 2012, au plus fort de la crise. (Angeliki Koutantou et Michele Kambas Jean-Stéphane Brosse pour le service français)