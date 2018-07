Grèce-S&P relève la perspective à positive, note B+ confirmée

20 juillet (Reuters) - S&P Global Ratings a annoncé vendredi qu'elle relevait la perspective de la Grèce de "stable" à "positive", tout en confirmant la note longue B+.

La perspective ouvre la voie à un relèvement de la note si la Grèce développe la concurrence dans les marchés des biens, renforce le droit de propriété, assouplit les procédures de faillite et améliore la situation pour ce qui est du respect des contrats, explique l'agence de notation.

Les projections de croissance de la Grèce vont aller en s'améliorant, grâce à l'investissement privé dans le tourisme et la logistique, accompagnant de grands travaux publics, poursuit l'agence qui voit en outre l'économie et les banques grecques s'appuyer sur un contexte politique et économique plus stable.

Le croissance du PIB est projetée à 2% à 2,5% durant les trois prochaines années, dit encore S&P.

S&P a relevé la note longue de la Grèce le mois dernier en raison d'un risque de dette réduit grâce à la création de matelas de liquidités et à la prolongation des échéances de sa dette.

(Kanishka Singh Wilfrid Exbrayat pour le service français)