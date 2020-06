Grèce: chute du PIB de 1,6% au premier trimestre (Elstat)

Athènes (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) de la Grèce a chuté de 1,6 % au premier trimestre 2020 par rapport au dernier trimestre 2019, illustrant les premières répercussions de la pandémie, selon les données provisoires de l'Autorité des statistiques grecques (Elstat).

"Les éléments du premier trimestre 2020 reflètent les répercussions sur le PIB de la pandémie de Covid-19 surtout après la mi-mars quand les mesures de restrictions ont été mises en application", souligne un communiqué de l'Elstat publié jeudi.

Sur un an, le PIB a enregistré une chute de 0,9%, selon ces données provisoires.

La chute est due surtout à la forte réduction du taux d'investissement, "en baisse de 8,4%" par rapport au quatrième trimestre 2019, selon ces données provisoires de l'Elstat.

Le recul du PIB en mars "montre que ce mois n'était pas aussi mauvais que prévu", a estimé le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, lors de son point de presse jeudi.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait déjà prévenu que le pays allait replonger dans une "profonde récession" en 2020 à l'instar des autres pays, avant une reprise en 2021.

Alors que le ministre grec des Finances Christos Staikouras avait tablé en début de confinement en mars sur une récession entre 1% et 3%, il a dû revenir fin mai sur ces estimations, indiquant que la récession pourrait atteindre 13%.

Après avoir subi, entre 2009 et 2018, la plus grave crise économique de son histoire récente, la Grèce a progressivement connu une reprise depuis 2017 et tablait sur une croissance d'au moins 2,4% pour 2020. Mais c'était sans compter sur la pandémie.

Après un confinement de six semaines et l'arrêt de l'activité économique, le Fonds monétaire international (FMI) a prévu en mai un recul du PIB grec de 10% en 2020, avant une reprise de 5,5% en 2021.

