Grèce: le taux de chômage en mai en dessous de 20%

Athènes (awp/afp) - Le taux de chômage en Grèce est tombé en mai en dessous de la barre psychologique des 20%, pour la première fois depuis septembre 2011, en s'établissant à 19,5%, selon des données publiées jeudi par l'Autorité des statistiques grecques (Elstat). Le taux a reculé de 2,2 points sur un an.

La ministre de l'Emploi Efi Achtsioglou a souligné que le taux de chômage a reculé "de sept points au cours des trois ans du gouvernement de gauche Syriza", citée par l'Agence de presse grecque Ana (semi-officielle).

Elle a rappelé "les efforts effectués pour assainir l'économie mais aussi pour créer de nouveaux postes d'emploi", surtout pour les jeunes, et "pour lutter contre l'emploi non déclaré".

La Grèce continue toutefois d'avoir de loin le taux de chômage le plus élevé d'Europe.

Le nombre de chômeurs s'est réduit de 113.718 personnes en mai par rapport à la même période il y a un an, baissant à 924.941, selon l'Elstat.

Les plus touchés restent les jeunes entre 15 et 24 ans, et les femmes, avec des taux de chômage de 39,7% et 24,1% respectivement. Le taux de chômage des hommes est de 15,8%.

Les régions les plus touchées par le chômage sont le nord-ouest et nord-est du pays, à 24% et 20% respectivement.

Au premier trimestre 2018, le taux de chômage était de 21,2%, en recul sur un an.

La crise de la dette et l'austérité imposée au pays par ses créanciers, UE et FMI, depuis huit ans, en échange de trois prêts successifs, ont plongé la Grèce dans une récession profonde et fait exploser le chômage.

Après une timide croissance enregistrée en 2017 (1,4%), l'économie semble se redresser.

Le passage du taux de chômage sous les 20% est une bonne nouvelle pour le gouvernement.

La Grèce doit quitter officiellement la tutelle de ses créanciers le 20 août prochain pour recommencer à se financer seule sur les marchés.

