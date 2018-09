Grèce: les prix en hausse de 1% sur un an en août

Athènes (awp/afp) - L'indice des prix à la consommation en Grèce est resté à la hausse en août sur un an, à 1%, alors que le pays émergeait de huit ans de crise de la dette, a annoncé lundi l'Autorité grecque des statistiques (Elstat).

Après des années de recul ou de stagnation, les prix ont recommencé à remonter dans le pays depuis mai. En juillet, la hausse était de 0,9% sur un an.

Sur un mois, en revanche, les prix ont reculé en août de 0,3%, en raison des soldes d'été.

Sur un an, les hausses les plus fortes ont concerné les transports (+4,3%) en raison d'une augmentation des prix du carburant, partiellement compensée par une baisse des prix dans le transport aérien, et les communications (+3,1%) en raison d'une augmentation du prix des services de télécommunication.

L'indice des prix harmonisé, permettant les comparaisons européennes, affiche pour sa part une progression de 0,9% sur un an mais une baisse de 0,2% sur un mois.

La Grèce, qui a renoué avec la croissance en 2017 et a affiché au deuxième trimestre de cette année une hausse de 1,8% de son PIB, est sorti le 20 août de huit ans de mise sous perfusion financière internationale en échange d'une purge budgétaire inédite dans la zone euro.

