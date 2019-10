GreenTec Capital Partners : Beginning of October the GreenTec Capital Africa Foundation (GCAF) and the Land of African Business (Le LAB) co-organized the #EntrepreneursOnTheMove conference in Abidjan to catalyze investments for African entrepreneurs

GreenTec Capital Partners / Mot-clé(s) : Conférence

Beginning of October the GreenTec Capital Africa Foundation (GCAF) and the Land of African Business (Le LAB) co-organized the #EntrepreneursOnTheMove conference in Abidjan to catalyze investments for African entrepreneurs



Communiqué de Presse La Fondation GreenTec Capital Africa (GCAF) et le Land of African Business (Le LAB) ont co-organisé l'événement #EntrepreneursOnTheMove à Abidjan. #EOM est une nouvelle plateforme pour renforcer les capacités des entrepreneurs à mobiliser les facilitateurs clefs et les investisseurs de l'écosystème entreprepreunarial et de l'innovation en Afrique.

Les Start-ups, chefs d'entreprise, investisseurs, et officiels impliqués dans le secteur de l'entreprenariat ont participé à l'évènement durant les 3 jours.

La signature d'un protocole d'accord entre GCAF et Digital Africa, une initiative créée sous l'impulsion du Président français Emmanuel Macron. Abidjan 15 octobre 2019 : La capitale ivoirienne a été le témoin du bouillonnement créatif de l'écosystème entrepreneurial et tech du continent africain. Sur le thème EntrepreneursOnTheMove : Investir en Afrique, investir dans l'avenir (#EOM), tous les acteurs du secteur ont pu découvrir au rythme des différentes rencontres la portée de l'initiative. Parmi eux, Mme la Ministre Euphrasie YAO, présidente du compendium des femmes, des représentants de la Banque Mondiale, de Banque africaine de développement et de l'IFC. « #EOM est un événement annuel qui a pour ambition de devenir la plateforme de référence pour renforcer les capacités des entrepreneurs tout en mobilisant d'autres acteurs majeurs de l'écosystème entrepreneurial et innovant en Afrique. Nous croyons en la collaboration au sein de l'écosystème, c'est pourquoi nous avons créés des partenariats avec des organisations clefs comme Incub'Ivoir, Jokkolabs, Fondation Jeunesse Numérique, SeedSpace, et Women in Tech Africa. Nous sommes ravis d'envisager d'allier nos forces avec d'autres partenaires qui souhaitent impulser le changement" explique Thomas Festerling, PDG de GreenTec Capital Africa Foundation. L'Afrique le continent en passe de devenir un eldorado entrepreneurial Telle est la vision de #EOM qui en se positionnant en tant que plateforme visionnaire croit en l'avenir « des Afrique ». Une nouvelle génération vibrante d'idées, d'initiatives, et de volonté, redessine les contours des possibles. Le développement durable est désormais au c?ur des enjeux de l'ensemble des pays du continent africain. Soucieux de répondre aux exigences des diverses territoires, un focus sur les problématiques locales pour éclairer les réflexions panafricaines était la ligne directrice des rencontres et des temps d'échanges. Une place toute particulière a été accordée à l'entrepreneuriat au féminin. Les femmes sont investies, et ont un impact significatif sur leur environnement quand leurs activités réussissent. Près de 70 startups ont bénéficié directement de l'événement sous forme de prix, de soutien opérationnel ou d'accompagnement. L'objectif de #EOM est de servir de catalyseur pour les initiatives permettant aux jeunes entrepreneurs africains de développer et de répliquer leurs activités sur le continent. Il est construit selon une approche panafricaine, réunissant les parties prenantes des différentes régions et pays africains. L'évènement a donné l'opportunité aux entrepreneurs de rencontrer leurs homologues d'autres pays, ainsi que des investisseurs et des facilitateurs panafricains, susceptibles de les soutenir. Les investisseurs invités dans le cadre d'un voyage d'affaires ont eu l'occasion de visiter l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire, et d'être mis en relation avec des cibles d'investissement potentielles. « Finance in Motion », le plus grand fond d'investissement d'impact allemand a fait parti de ceux sur qui #EOM a pu compter. La dynamique ainsi amorcée a été marquée par la signature d'un protocole d'accord avec l'initiative Digital Africa créée sous l'impulsion du Président français Emmanuel Macron. Cette nouvelle collaboration entre GCAF et Digital Africa est dans l'optique d'améliorer les conditions de travail des entrepreneurs africains et mettre en avant le rôle qu'ils jouent dans l'atteinte des objectifs de développement. #EOM, est une coproduction entre ivoiriens, allemands et français pour co-construire entre toutes les parties prenantes et servir de point de ralliement entre facilitateurs, startups, investisseurs et dirigeants politiques, afin que des actions concrètes en émanent dans les prochains mois. A PROPOS DU LAB Fondé en 2014 par le journaliste Eric Bazin, le LAB - Land of African Business - a permis la révélation de plus de 45 startups africaines innovantes. Devenu un acteur majeur du changement de perception des jeunesses africaines, le LAB cherche à promouvoir les initiatives inclusives sur le continent africain dans des domaines porteurs de richesses, suivant un impératif de développement durable : Fintech, agro-business, éducation, NTIC, énergies renouvelables, transports. Pour plus d'informations : http://www.lelab.info A PROPOS DE GREENTEC CAPITAL AFRICA FOUNDATION Créée en 2018, la GreenTec Capital Africa Foundation est une organisation à but non lucratif qui promeut l'investissement dans l'entrepreneuriat africain, avec pour objectif de créer de la valeur ajoutée économique et sociale sur le continent. Dotée de bureaux en Europe et en Afrique, la fondation vise la création de synergies entre les différentes parties-prenantes pour un bénéfice mutuel. Pour atteindre cet objectif, la fondation GreenTec Capital Africa collabore avec des partenaires dans l'écosystème entrepreneurial, des investisseurs, des PME, ainsi que des institutions publiques et privées. Pour plus d'informations : www.greentec-foundation.org A PROPOS DE GREENTEC CAPITAL PARTNERS Créé en 2015, GreenTec Capital Partners est spécialisé dans l'investissement dans les startups africaines à fort potentiel, grâce à un modèle unique d'investissement baptisé « results4equity ». Premier investisseur d'Allemagne dans les startups du continent, GreenTec développe un modèle unique d'acquisition à bas coût qui transforme des startups hors radar en entreprises viables. GreenTec compte dans son portfolio 17 jeunes pousses dans 10 pays.

