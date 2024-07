Des milliers d'avocats de la capitale indienne ont protesté lundi contre une révision de la législation pénale en s'absentant de leur travail et en boycottant les audiences des tribunaux, alors que l'opposition à ces changements se fait de plus en plus forte.

Nombreux sont ceux qui ont été irrités par les nouvelles lois entrées en vigueur le 1er juillet, qui étendent les pouvoirs de la police en matière de détention provisoire et exigent des juges qu'ils rendent des décisions écrites dans les 45 jours suivant la fin d'un procès.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a défendu les changements - qui incluent également la peine de mort pour les viols collectifs de femmes de moins de 18 ans - en affirmant qu'ils étaient "centrés sur les victimes", qu'ils modernisaient le système et qu'ils "mettaient fin à l'attente interminable de la justice".

Cependant, les associations d'avocats, les partis d'opposition et les militants ont demandé une pause, estimant que ces changements donneraient des pouvoirs excessifs à la police et feraient peser la pression sur un système judiciaire déjà surchargé, alors que les avocats tentent d'interpréter et de contester les nouvelles dispositions légales.

Les avocats de sept tribunaux de district autour de New Delhi ont participé à la grève lundi, a déclaré N.C. Sharma, porte-parole de l'association des avocats des tribunaux de district de Delhi (All District Courts Bar Associations of Delhi).

"Les avocats protestent parce que les changements vont créer de la confusion", a-t-il ajouté.

Lors de la visite de Reuters, le tribunal de district de Patiala House, à New Delhi, était beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée. Un fonctionnaire du tribunal, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que de nombreuses affaires n'avaient pas été plaidées et que les avocats avaient demandé des ajournements.

La Cour suprême de l'Inde et la Haute Cour ont continué à fonctionner normalement.