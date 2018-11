Grève illimitée à Aerolineas Argentinas à quelques jours du G20

BUENOS AIRES, 23 novembre (Reuters) - La compagnie aérienne argentine Aerolineas Argentinas a annoncé vendredi l'annulation de tous les vols prévus lundi en raison d'une grève illimitée des pilotes et de plusieurs catégories de personnel, alors que le sommet annuel du G20 doit s'ouvrir dans une semaine à Buenos Aires.

Plus de 370 vols ont été annulés, ce qui pourrait affecter 40.000 voyageurs, dit-elle dans un communiqué.

"Compte tenu de la nécessité de protéger ses passagers, Aerolineas est obligé d'annuler toute les opérations prévues ce jour-là (lundi) et reprogramme les vols de la manière la plus ordonnée possible", ajoute la compagnie.

L'appel à la grève, lancé par deux syndicats de pilotes qui réclament une revalorisation des salaires, a été relayé notamment par l’Association du personnel aéronautique et l’Association du personnel technique de l'aéronautique.

"A partir de lundi matin (03h00 GMT), les activités cesseront complètement", disent-ils dans un communiqué. (Maximilian Heath, Jean-Philippe Lefief pour le service français)