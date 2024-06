La grippe aviaire a été détectée dans un troupeau de vaches laitières du Wyoming, a annoncé vendredi le ministère de l'agriculture de cet État.

Depuis la fin du mois de mars, la grippe aviaire a été signalée dans plus de 80 troupeaux de vaches laitières dans plus de 10 États américains. Les scientifiques sont à l'affût de tout changement dans le virus qui pourrait indiquer qu'il s'adapte pour se propager plus facilement parmi les humains. (Reportage de Kanishka Singh et Eric Beech à Washington ; Rédaction de Leslie Adler)