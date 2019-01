Griveaux évacué de son bureau à Paris après l'intrusion de manifestants

PARIS, 5 janvier (Reuters) - Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a été évacué samedi de son bureau après l'intrusion de manifestants violents dans la cour de son secrétariat d'Etat situé rue de Grenelle, non loin de l'Assemblée nationale.

Selon le récit de son entourage, confirmant des informations du Parisien, une quinzaine de personnes, certaines vêtues de noirs, d'autres avec un gilet jaune, ont fait irruption dans la cour du bâtiment après avoir défoncé la grille à l'aide d'un engin de chantier.

Le porte-parole et son collaborateur, qui se trouvaient sur place, ont été évacués. Les manifestants ont vandalisé des voitures garées dans la cour sans entrer dans les locaux, avant de repartir du site qui abrite également le ministère des Relations avec le Parlement.

"On autorise une manifestation et on voit qu'on s'en prend à des banques, à des commerces, et maintenant à un ministère. Il n'y a plus aucune espèce de limite", a dit à Reuters un membre de l'entourage de Benjamin Griveaux, "choqué qu'on casse ainsi ce qui nous appartient à tous".

(Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)