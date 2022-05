Grognement, hou, halètement, cri : Les chimpanzés utilisent une communication vocale complexe

Les chercheurs ont effectué plus de 4 800 enregistrements de vocalisations produites par les membres de trois groupes de chimpanzés habitant le parc national de Ta en Côte d'Ivoire, l'un des derniers grands vestiges de forêt tropicale ancienne en Afrique de l'Ouest et abritant une riche palette de plantes et d'animaux.

Les chimpanzés, qui avec leurs cousins les bonobos sont les parents génétiques vivants les plus proches de l'homme, sont des singes intelligents et très sociaux qui fabriquent et utilisent des outils et à qui l'on peut apprendre quelques rudiments du langage des signes humain. Les scientifiques savent depuis longtemps que les chimpanzés utilisent diverses vocalisations dans la nature, mais la nouvelle étude propose un examen complet de cette communication intra-espèce.

"Il ne s'agit pas d'un langage, mais c'est l'une des formes de communication les plus complexes décrites chez un animal non humain", a déclaré l'écologiste du comportement Cdric Girard-Buttoz de l'Institut des sciences cognitives du CNRS et auteur principal de l'étude publiée cette semaine dans la revue Communications Biology https://www.nature.com/articles/s42003-022-03350-8.

Les types d'appels comprenaient un grognement, un grognement paniqué, un son de hou, un hululement de pantalon, un son d'aboiement, un aboiement paniqué, un pantalon, un cri, un cri paniqué, un gémissement, un rugissement paniqué et les sons non vocaux de claquement de lèvres et de framboise. Les chercheurs ont déterminé que ces types d'appels étaient utilisés dans 390 séquences différentes.

L'ordre dans lequel les chimpanzés produisaient les cris semblait suivre des règles et une structure, bien que l'étude ne comprenne pas de conclusions sur d'éventuelles significations.

"La découverte clé est la capacité d'un primate autre que l'homme à produire plusieurs séquences vocales structurées et à recombiner de petites séquences avec deux appels en des séquences plus longues en y ajoutant des appels. C'est important car cela montre les prémisses d'une communication structurée qui aurait pu être la base de l'évolution vers la syntaxe dans notre langage", a déclaré Girard-Buttoz.

La syntaxe fait référence à l'arrangement des mots et des phrases pour construire des phrases compréhensibles.

"L'une des séquences les plus courantes est la séquence bien décrite 'pant hoot', soit 'hoo' plus 'pant hoot' ou 'hoo' plus 'pant hoot' plus 'pant scream' ou 'pant bark'. Mais d'autres séquences sont également fréquentes comme "hoo" plus "pant grunt" ou "grunt" plus "pant grunt". En général, 'pant grunt' et 'pant hoot' sont les cris les plus utilisés dans ces séquences", a déclaré Girard-Buttoz.

Les chercheurs veulent savoir si les différentes séquences communiquent un plus large éventail de significations dans l'environnement social complexe des chimpanzés. Ils ont des soupçons sur les significations potentielles de certaines vocalisations.

"Nous devons explorer en détail les contextes d'émission de ces vocalisations pour voir s'il y a un glissement entre les appels simples et les séquences", a déclaré Girard-Buttoz. "Ensuite, nous devons mener des expériences de lecture pour voir si la signification suspectée correspond à la réaction comportementale des chimpanzés lorsqu'ils entendent l'appel."

Les chercheurs ne sont pas certains que la communication vocale des chimpanzés puisse être similaire aux débuts du langage dans la lignée évolutive humaine. Les humains et les chimpanzés partagent un ancêtre commun mais se sont séparés en lignées distinctes il y a peut-être 7 millions d'années.

"Le protolangage se situait probablement entre ce que font les chimpanzés et ce que font les humains", a déclaré Girard-Buttoz.