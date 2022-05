Bourse de Paris : Gros doigt et compte à rebours

On commence par une anecdote sur un événement rare qui s'est produit lundi. Si vous n'aviez pas les yeux rivés sur vos écrans hier en matinée, vous avez peut-être raté un épisode aussi bref que violent sur les marchés européens : un décrochage spectaculaire et inexpliqué des actions. Cet événement s'est produit un peu avant 10h00. Je le sais parce que ça coïncidait à peu près avec l'arrivée de l'équipe informatique de Zonebourse (je plaisante, ils sont là bien plus tôt). "On vient de perdre 200 points en 14 secondes là", nous annonce Laurent, assis en face de moi, sans se départir de son calme olympien. Du coup tout le monde s'affaire à comprendre ce qui se passe. Et tout le monde pense immédiatement à un événement grave en relation avec la guerre en Ukraine. Mais rien ne sort. Rien chez nos contacts, rien sur le terminal Bloomberg, rien chez nos agences de presse, rien sur les réseaux sociaux. Et rien dans les minutes qui suivent non plus. Un coup de fil aux opérateurs boursiers ne nous en apprend pas plus. Mon voisin de gauche Etienne trouve marrant d'alpaguer Jérôme Kerviel sur Twitter pour lui demander ce qu'il a encore fait. Je trouve ça marrant aussi.

Mais le temps passe et on a l'air idiot sans aucune explication, alors que nos lecteurs viennent aux infos… Il en reste une, d'explication, c'est l'erreur humaine, le "gros doigt". Le gars (ou la fille) qui a appuyé sur deux touches à la fois au moment de passer l'ordre, ou qui s'est trompé de trois zéros. D'ailleurs, c'est le scénario qui s'impose à nous assez vite : pas d'événement majeur et une situation qui rentre dans l'ordre après quelques minutes, ça ressemble à une bourde de trader. Les opérateurs boursiers nordiques – l'onde de choc est partie des marchés scandinaves – laissaient d'ailleurs en matinée entendre que la chute (la bourse de Stockholm a perdu 8% au cœur de l'événement) était due à "une transaction importante effectuée par un participant de marché". Et bingo, dans la soirée, Citigroup a reconnu qu'un de ses traders a "commis une erreur de saisie lors d'une transaction". Une erreur qui a quand même fait s'évaporer 300 milliards d'euros autour de 10h00, en provoquant des replis de plus de 10% sur de nombreuses entreprises cotées européennes.

Dans un monde financier bardé de garde-fous, de règles prudentielles, de contrôle des données et d'assistance numérique, je trouve toujours un peu dingue que de tels événements puissent encore se produire. En réalité, l'automatisation est aussi un facteur aggravant. Lorsque les systèmes identifient des opérations inhabituelles, et a fortiori très inhabituelles, les outils de trading, notamment de trading haute fréquence, prennent en une fraction de seconde des décisions d'achat ou en l'occurrence de vente, créant un effet boule-de-neige par définition hors de contrôle. Pour y répondre, les opérateurs boursiers ont aussi des rupteurs : un afflux trop brutal d'ordres unilatéraux déclenche des réservations de cotation, qui permettent de gagner du temps et de gommer progressivement d'éventuelles erreurs. Mais ces systèmes sont moins rapides que les premières transactions qui passent, ce qui explique les mouvements brutaux qui ont lieu avant que les choses ne rentrent dans l'ordre.

Les flash-krachs ne sont pas très fréquents. Celui de mai 2010 aux Etats-Unis fut mémorable et entraîna des modifications réglementaires. Citigroup va devoir s'expliquer et s'expose à des sanctions. Les investisseurs lésés pourraient aussi se retourner contre la banque, puisque les ordres ne seront a priori pas annulés. En tout cas pas sur les marchés opérés par le Nasdaq Nordic, qui a d'ores et déjà indiqué qu'il n'y aura pas de retour sur les transactions réalisées.

Pour en revenir à des considérations plus générales, l'actualité du jour est encore dominée par le compte à rebours de la décision de politique monétaire de la Fed demain soir. Les taux à 10 ans américains ont rallié le cap des 3% de rendement pour la première fois depuis 2018, ce qui est plutôt logique au regard des hausses de taux directeurs que s'apprête à adopter la banque centrale américaine. En Europe, l'UE s'est mise d'accord pour refuser de payer le gaz russe en roubles, ce qui devrait entraîner des ruptures d'approvisionnement. Les investisseurs suivront avec attention la publication des prix à la production de mars en Europe, qui pourraient montrer des signes de surchauffe encore plus élevés que prévu. Du côté des entreprises, des résultats importants sont tombés ce matin en Europe, en particulier BNP Paribas, Deutsche Post, Logitech ou Norsk Hydro, avant Pfizer, Advanced Micro Devices et Airbnb aux Etats-Unis. Enfin, notez que les bourses du Japon et de la Chine continentale sont closes aujourd'hui pour un jour férié.

Les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin, après la séance qui s'est mieux terminée qu'elle n'avait commencé aux Etats-Unis. Sauf la place de Londres, qui était close hier et qui devrait reprendre en baisse.

Les temps forts économiques du jour

Au programme, les chiffres de l'emploi allemand en avril (9h55), le taux de chômage de mars et les prix à la production en zone euro (11h00) puis aux Etats-Unis l'enquête JOLTS sur les créations d'emploi et les commandes de biens durables (16h00). Tout l'agenda "macro" ici. Ce matin, la banque centrale australienne a relevé ses taux directeurs d'un quart de point.

Le dollar reste ferme contre l'euro, à 1,0519 USD. L'once d'or déprime à 1862 USD. Le pétrole bouge peu depuis quelques jours, avec un Brent de Mer du Nord à 107,10 USD le baril et un brut léger américain WTI à 104,91 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans remonte à 2,98%, après avoir touché la barre des 3% pour la première fois depuis 2018. Le bitcoin s'est stabilisé autour de 38 500 USD.

