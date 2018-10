Bourse de Paris : Gros rebond dans un marché bipolaire

Le gros coup de blues des actions américaines hier, avec des pertes de plus de 4% comptabilisées sur le Nasdaq, n'a que très brièvement fait chuter les indices européens ce matin. Malgré une nouvelle série d'avertissements sur objectifs 2018 en provenance de plusieurs entreprises ( WPP Plastic Omnium ), les places du vieux continent ont rapidement inversé la tendance, pour afficher des progressions copieuses à la mi-journée. Des hausses alimentées par des indicateurs avancés américains qui s'envolent.Paris fait figure de locomotive à la mi-séance, avec un CAC40 qui s'adjuge autour de 1,4% à midi, alors que le DAX n'affiche que 0,6% de hausse et que plusieurs autres marchés (Suisse, Belgique, Royaume-Uni) reculent. Schneider (+7,3%), Peugeot (+6,4% et Capgemini (+5,7%) sont les fers de lance de la hausse, après des résultats qui ont convaincu les investisseurs. Kering, qui avait flambé la veille, poursuit son ascension de 4,5%. Les baisses sont clairsemées, avec des valeurs médias chahutées par la grosse alerte de WPP , qui entraîne le rival Publicis à -5% et Vivendi à -1%. Sanofi perd aussi un peu de terrain, parce que le dossier est défensif et qu' Amgen a décidé de lancer la guerre des prix dans les anticholestérol aux Etats-Unis. Même les tricards comme Valeo Renault et STMicroelectronics progressent.En-dehors des valeurs phares, Coface (+13%, résultats et rachat d'actions), Elis (+6%, résultats), Dassault Aviation (+5%, relèvement de la recommandation de Berenberg) et Alten (+5%, résultats) sont très bien orientées. Solocal (-15%, résultats), Plastic Omnium (-5%, résultats) et Technicolor (-3%, résultats) sont moins bien loties.Les "futures" américains sont en hausse marquée, notamment sur celui du Nasdaq qui avance de plus de 2% après sa mémorable claque de la veille. Avant l'ouverture de Wall Street, les investisseurs ont rendez-vous avec la décision de la BCE sur ses taux (13h45) et la conférence de présentation de Mario Draghi (14h30). La journée verra notamment les publications des résultats d' Amazon Intel et Merck (post-séance pour les "technos").