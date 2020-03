Bourse de Paris : Grosse fatigue sur les marchés

Hier, Wall Street a replongé et les autres bourses mondiales avec elle. Voilà à quoi ressemble le parcours du S&P500 sur les 5 dernières séances :

Les variations des quatre dernières journées sont énormes et constituent de parfaitess montagnes russes. Les indécrottables optimistes auront noté que l'indice est au-dessus de son niveau de vendredi dernier à la clôture. JPMorgan doit en faire partie : la grande banque américaine estime que les plus bas sont proches et qu'il faut commencer à reprendre des positions. Mais pour cela, il faudra vaincre la "pandémie médiatique". J'aime bien cette expression, chipée à Jean-Jacques Friedman, le patron de l'investissement de Vega IM.

Or cette pandémie médiatique ne fait que commencer aux Etats-Unis, et c'est un point d'incertitude majeur. En Chine, même si l'on craint un effet "seconde vague" de contamination, l'épidémie semble sous contrôle. Surtout, les Chinois ont appris à vivre avec et ont désormais une bonne idée des enjeux et des contraintes. La Corée du Sud, l'Italie et l'Iran, commencent, malheureusement, à avoir une assez bonne expérience elles-aussi, et leurs populations avec. Mais aux Etats-Unis, la propagation était encore confidentielle. Elle risque de nettement s'accélérer, ce qui sera source d'angoisse jusqu'à Wall Street. Les indicateurs avancés de la place américaine sont d'ailleurs encore fermement ancrés dans le rouge ce matin.

Il est difficile de savoir quand les marchés reprendront leur sang-froid et s'ils sont capables de le faire alors que les chiffres de contamination vont inexorablement croître dans les jours, voire les semaines à venir. Mais il faut espérer que cela interviendra avant qu'une catastrophe économique ne se produise dans les industries et les segments les plus pénalisés par le coronavirus. Côté entreprises, je pense toujours au secteur du tourisme, ou à ses sous-composants, comme les compagnies aériennes (doublement frappées, d'ailleurs, par le gel des voyages d'affaires) ou l'hébergement. Morgan Stanley a aussi alerté hier sur les loueurs de véhicules, qui subissent aussi la double peine infligée au transport aérien. Côté segments de marché, celui de la dette d'entreprise est à risque : les derniers chiffres montrent des retraits records sur les fonds spécialisés dans les obligations et la dette corporate.

Les indicateurs avancés européens sont nettement baissiers ce matin. Il est vraiment temps que la semaine se termine.

Les temps forts économiques du jour

Il y aura quelques données ce matin en Europe, comme les commandes d'usines allemandes (8h00) et la balance commerciale française (8h45), mais les investisseurs attendent avant tout les chiffres de l'emploi de février aux Etats-Unis (14h30).

L'euro poursuit son rebond à 1,1235 USD. L'once d'or joue son rôle de valeur refuge à 1679 USD. Après son rebond, le pétrole repart en arrière, assez franchement, avec un Brent à 49,35 USD et un WTI à 45,32 USD. Dans la course à la sécurité, le rendement du T-Bond recule à 0,81% sur 10 ans. Le Bitcoin suscite toujours de l'intérêt, à 9100 USD.

Les principaux changements de recommandations

Amplifon : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.

Amundi : AlphaValue passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 70,30 à 60,90 EUR.

Coltene : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 95 à 79 CHF.

Elekta : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 117 à 115 SEK.

Euskaltel : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 9,30 EUR.

Interparfums : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à neutre en visant 35 EUR.

Norwegian Air : Pareto Securities passe d'acheter à conserver en visant 15 NOK.

Plastic Omnium : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 25 EUR.

Siemens Gamesa : Exane BNP Paribas démarre le suivi à neutre en visant 15 EUR.

Société Générale : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 32,70 à 29,10 EUR.

Straumann : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1140 à 1120 CHF.

Vestas : Exane BNP Paribas reprend le suivi à sousperformance en visant 590 DKK.

L’actualité des sociétés

EssilorLuxottica a publié ce matin ses résultats 2019 et des objectifs financiers 2020 qui "supposent que l’épidémie de COVID-19 se résorbe dans les prochains mois", passant par une croissance du chiffre d’affaires de 3 à 5% et des résultats en hausse de 0,7 à 1,2 fois les revenus, hors GrandVision. Airbus n'a enregistré ni commandes ni annulations au cours du mois de février, mais a livré 55 appareils à 35 clients. Arkema lance sa septième augmentation de capital réservée à ses salariés. JCDecaux a entamé les démarches pour devenir Societas Europaea. Bureau Veritas va se rebaptiser Bureau Veritas Primary Integration. AB Science tient aujourd'hui une conférence sur le masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques. Arcure se développe à Hong Kong. Alpha Mos certifiée ISO9001. Don't Nod se dote de départements édition et marketing. Le coronavirus empêchera Drone Volt d'atteindre ses objectifs en début d'année, à cause de soucis d'approvisionnement en composants et du report de formations. Savencia et Tour Eiffel ont publié leurs comptes.

Des officiels américains recommanderaient à Donald Trump de bloquer le rachat de Cypress Semiconductor par Infineon, a appris Bloomberg. Le patron de l'agence de certification aéronautique américaine estime qu'un premier vol test du Boeing 737Max pourrait intervenir dans quelques semaines. Sonia Syngal, la directrice d'Old Navy, promue aux commandes de Gap Inc. Starbucks estime que ses ventes en Chine seront divisées par deux au premier trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. Le patron de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, au repos après une opération du cœur en urgence. Petershill (filiale de Goldman Sachs) serait prête à entrer au capital du fonds Permira en injectant 500 M€, ce qui valoriserait le fonds 4,5 Mds€, a appris le Wall Street Journal. Les prétendants à la reprise d'Alitalia doivent se faire connaître d'ici le 18 mars, a annoncé l'administrateur en charge de la compagnie aérienne transalpine, dans un timing qui ne pourrait probablement pas être pire. Les actionnaires activistes Macellum et Ancora prennent plus de 10% du capital de Big Lots. Le patron de Twitter, Jack Dorsey, renonce à ses projets de relocalisation en Afrique alors que le fonds Elliott milite pour le remplacer, le jugeant trop peu impliqué dans la gestion du réseau social.

Ça publie. EssilorLuxottica, Elia, AIB Group, CGG, Bonduelle, Accell…