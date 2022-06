Groupama AM : Selim Boughalem nommé responsable de la gestion multi-asset/gestion dynamique 27/06/2022 | 09:29 Envoyer par e-mail :

Groupama Asset Management a nommé Selim Boughalem au poste de responsable de la gestion multi-asset et de la gestion dynamique. Cette nomination consolide l'expertise de Groupama AM en matière de gestion multi-asset et gestion dynamique. La société de gestion a de fortes ambitions de développement pour la gestion multi-asset qui passe par un renforcement de l'équipe, le développement et la promotion de nouveaux produits auprès d'une clientèle externe.



En ligne avec la feuille de route de l'équipe, Selim Boughalem participera à l'accompagnement et à la consolidation du partenariat stratégique liant Groupama Asset Management à l'Unité de Solutions Financières (USF), le pôle d'expertise d'une des filières du réseau Groupama Gan Vie.



Selim Boughalem, 51 ans, a notamment exercé en tant que gérant Absolute Return au sein du Groupe HSBC avant de devenir Directeur de la Gestion Absolute Return et du service Market Data chez HSBC PWM pendant deux ans.



Par la suite, Selim Boughalem a rejoint les équipes de Groupama Asset Management en qualité de gérant de fonds Absolute Return – Equity Market Neutral – puis de devenir gérant de fonds diversifié international.



© AOF 2022