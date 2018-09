Groupama AM affiche une collecte nette de 2,5 milliards d'euros depuis le début de l'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance des actifs sous gestion de Groupama Asset Management est en adéquation avec les objectifs du plan de développement stratégique " GAM 2.022 ", officialisé en début d'année. Au premier semestre, la poursuite de l'internationalisation de l'offre de gestion et de l'expansion sur le segment de la distribution a fait figure de catalyseur pour la collecte.A l'image des exercices 2016 et 2017, Groupama Asset Management maintient un rythme de collecte dynamique auprès de la clientèle externe : depuis le début de l'année, les flux de souscription nets ont atteint 2,5 milliards d'euros.Les actifs sous gestion atteignent désormais 103 milliards d'euros au total, dont 22,6 pour compte de tiers (données au 31 juillet 2018).Cette évolution favorable, dans un environnement de marché pourtant plus incertain au premier semestre, est en ligne avec les ambitions affichées par Groupama AM dans le cadre de son nouveau plan stratégique, GAM 2.022, dévoilé en début d'année.Il est fondé sur deux axes forts, le développement des capacités de distribution d'une part et l'élargissement de l'offre de services d'autre part." Nous souhaitons capitaliser sur les savoir-faire qui font notre identité, à la fois de spécialiste en gestion assurantielle, d'acteur engagé de l'épargne retraite et de partenaire de référence pour les distributeurs " déclare Philippe Setbon, Directeur Général de Groupama AM." Nous cherchons à concevoir les solutions les plus adaptées, tant aux besoins de notre maison mère Groupama, de laquelle nous sommes le gestionnaire d'actifs historique, qu'aux exigences d'une clientèle tierce d'investisseurs institutionnels et de distributeurs " complète-t-il.