Groupama AM lance G Fund Future for Generations

Groupama Asset Management lance G Fund Future for Generations : un fonds thématique diversifié, dont la stratégie d’investissement cible des entreprises qui apportent des solutions concrètes aux enjeux climatiques, énergétiques, de consommation durable et de santé. Ce fonds investit sur une allocation cible de 30% d'actions et de 70% d'obligations avec une marge de manœuvre de +/-20%. Ces titres sont essentiellement européens, issus d'entreprises jugées économiquement performantes, respectueuses de l'environnement et impliquées dans la préservation de nos conditions de vie.