Groupama AM lance G Fund Opportunities Europe

Quelques mois après avoir créé son pôle d'expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM annonce le lancement du fonds G Fund Opportunities Europe. Bâtie sur une approche de conviction et de « stock-picking » pur, la stratégie d'investissement du fonds consiste à sélectionner des titres dont la valorisation est jugée sous-estimée les perspectives de croissance bénéficiaire, à horizon 2-3 ans. Il en résulte un portefeuille concentré de 40 à 50 valeurs perçues par l'équipe de gestion comme injustement ou temporairement décotées.



En détails, G Fund Opportunities Europe recourt à plusieurs styles " value " offrant une grande latitude de gestion en fonction des phases du cycle économique, pour une recherche d'asymétrie des performances potentielles. Ainsi, l'équipe de gestion peut identifier et saisir des potentielles opportunités d'investissement autour des styles suivants :



" Self help " : les ratios de valorisation sont estimées faibles au regard du potentiel d'appréciation de la société. Le potentiel d'amélioration de la valorisation est lié exclusivement à des causes et changements internes à l'entreprise.



" Value défensif " : les ratios de valorisation sont estimées faibles, avec une quasi-stagnation des bénéfices mais une résistance des marges. La volatilité s'avère faible.



" Value cyclique " : les valeurs sont estimées décotées avec des ratios de valorisation dépendant du cycle économique et profitant des phases de reprises.



" Value situations spéciales / Low PE (Price Earnings) " : les titres dont la valorisation anticipe, potentiellement à tort, une dégradation rapide de la rentabilité.



Sur le plan des critères extra-financiers ESG (Environnement, Social et Gouvernance), la définition de l'univers d'investissement éligible repose sur des facteurs d'exclusion : exclusion des sociétés pour lesquelles les risques ESG pourraient remettre en cause leur viabilité économique et financière, exclusion des filières jugées non compatibles avec la stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable) du fonds (charbon, armes controversées).





© AOF 2022