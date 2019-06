Groupama AM : le fonds Monde Gan devient G Fund World Vision[R]

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pionnier des OPCVM, Monde Gan devient G Fund World Vision. Le fonds, dont les encours sous gestion atteignent 432,23 millions d'euros, conserve la philosophie d'investissement qui a fait son succès à travers les décennies : une gestion active à risque contrôlé, fondée sur un stock-picking sélectif en actions internationales et dont l'objectif est de générer une performance supérieure à l'indice de référence, le MSCI World pays développés.La construction du portefeuille repose sur un contrôle rigoureux des risques, ainsi qu'une approche " top-down " et " bottom-up ", elle-même fondée sur l'analyse fondamentale et quantitative menée par l'équipe de gestion.L'univers d'investissement international du fonds offre un large vivier d'opportunités.En effet, sans contrainte de " style " de valeur ni de taille de capitalisation, G Fund World Vision peut investir dans tous titres des principales bourses mondiales, tous secteurs et toutes zones géographiques profitant de thématiques globales jugées particulièrement porteuses par le gérant.