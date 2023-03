PARIS, 14 mars (Reuters) - La société de gestion d'actifs Groupama AM, filiale de l'assureur mutualiste, a annoncé mardi la nomination de Xavier Hoche comme directeur général délégué.

Xavier Hoche, qui était jusqu'à présent directeur des gestions et membre du comité de direction, voit sa supervision étendue à l'ensemble des activités du groupe en raison du départ à la retraite prévue en fin d'année de l'actuel directeur général délégué, Jean-Marie Catala.

Xavier Hoche et Jean-Marie Catala mettront à profit cette période "pour assurer la meilleure transition possible dans la passation de ces responsabilités", indique Groupama AM dans un communiqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)