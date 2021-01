Groupama AM obtient le label « France Relance » pour son fonds « G Fund New Deal Europe » 26/01/2021 | 14:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Groupama Asset Management (AM) a obtenu le label « France Relance » pour son fonds « G Fund New Deal Europe ». Lancé en octobre dernier, il s’agit du premier fonds diversifié thématique à bénéficier du label « France Relance », promu par le Gouvernement. Ce fonds est notamment accessible dans le cadre des véhicules d’investissement en unités de compte proposés par les réseaux de Groupama Gan Vie.



"En ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production, à la prévention sanitaire et à l'accompagnement des mutations technologiques et sociétales, la stratégie du fonds répond étroitement à l'initiative du label 'France Relance ': mobiliser investisseurs et épargnants pour accompagner une reprise rapide et durable de l'économie française", a commenté Groupama AM.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue