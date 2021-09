Groupama AM poursuit son programme de labellisation « ISR » 15/09/2021 | 10:36 Envoyer par e-mail :

Groupama Asset Management poursuit activement son programme de labellisation de fonds, une démarche initiée il y a près de 18 mois. Groupama Avenir Euro et G Fund - Avenir Europe, fonds actions spécialisés dans les petites et moyennes capitalisations, viennent ainsi de recevoir le Label ISR portant à 15 le nombre de fonds certifiés.



" Nous souhaitons continuer à accompagner nos clients investisseurs à travers nos convictions à long terme, sources de valeur ajoutée, tout en promouvant nos savoir-faire d'investissement responsable et durable. C'est pourquoi notre politique de labellisation ISR s'applique autant aux expertises de gestion traditionnelles qu'aux supports d'investissement spécifiques, sur des classes d'actifs plus restreintes ", a expliqué Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama AM.



Stéphane Fraenkel et Hervé Laurent cogèrent les fonds Groupama Avenir Euro et G Fund – Avenir Europe dont les encours sous gestion représentent respectivement 2,31 milliards d'euros et 728 millions d'euros (au 31/08/21).







