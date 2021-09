Groupama AM renforce l'organisation de sa direction commerciale 27/09/2021 | 09:56 Envoyer par e-mail :

Groupama Asset Management renforce son organisation à la tête de la direction commerciale : Olivier Le Braz rejoint l'équipe commerciale dirigée par Arnaud Ganet. Olivier Le Braz est nommé Responsable clientèle institutionnelle globale, tandis qu'Arnaud Ganet prend la responsabilité de la distribution globale, tout en conservant ses fonctions de Directeur commercial. Cette évolution vise à consolider l'animation commerciale de proximité et transverse, à l'échelle paneuropéenne, auprès des investisseurs.



" Cette évolution a pour objectif d'accélérer encore davantage la collaboration et les synergies entre les forces commerciales tant sur le plan géographique que sur le plan de l'animation auprès des différents segments de clientèle " a expliqué le gestionnaire d'actifs.



Outre ces évolutions, Groupama AM va continuer à étoffer ses équipes commerciales. Après l'arrivée en mai dernier de Juan Rodriguez-Fraile en qualité de Country manager Espagne, d'autres recrutements sont en cours à Rome et Milan. La vision du capital humain de la société de gestion est fondée sur une philosophie " intrapreneuriale " et sur l'enrichissement des parcours de compétences individuels.





