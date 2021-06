Groupama AM renforce son pôle Small & Midcaps 21/06/2021 | 16:27 Envoyer par e-mail :

Maxime Prodhomme rejoint en tant qu'analyste-gérant les équipes de Groupama Asset Management aux côtés de Stéphane Fraenkel et Hervé Lorent afin de contribuer au développement du pôle Small & Midcaps (SMID). « Les compétences de Maxime vont nous permettre d'élargir l'univers d'investissement dans lequel nous allons faire grandir notre expertise sur le segment des petites et moyennes capitalisations. Son recrutement vient étoffer l'équipe et réaffirme notre ambition d'excellence sur cette classe d'actifs », a déclaré Pierre-Alexis Dumont, Directeur de la gestion Actions et Convertibles.



Agé de 32 ans, Maxime Prodhomme est diplômé de l'Université Paris Dauphine (Master 222 Asset Management) et titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst). Depuis 2018, il était Gérant spécialisé Actions chez Oddo BHF Asset Management où il s'est tout particulièrement consacré à l'analyse financière des sociétés européennes de petite capitalisation boursière. Entre 2016 et 2017, il a été Analyste actions sell-side chez Portzamparc BNP Paribas, suivant 13 sociétés du CAC Mid & Small.





