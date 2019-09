Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupama Asset Management et la Fondation AlphaOmega concluent un partenariat philanthropique structurant pour financer l’éducation des générations futures. En pratique, les capitaux engagés sur les fonds propres de Groupama Asset Management, via une enveloppe de dons de plus de 700 000 euros par an, sur une période de trois ans, seront versés à la Fondation AlphaOmega, qui soumettra une série de projets de structuration de ces associations éligibles aux dons, dont 2 à 3 seront sélectionnés sous la responsabilité de sa Direction RSE, selon une logique active et responsable d’accompagnement.