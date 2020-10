Groupama Asset Management lance le fonds thématique G Fund New Deal Europe 0 13/10/2020 | 11:28 Envoyer par e-mail :

" La période récente a révélé certaines faiblesses du modèle économique et des choix de la France et ses voisins européens. Il est indispensable d'en tirer les leçons et d'œuvrer pour une nouvelle donne économique à l'échelle de l'Europe : les entreprises européennes ont besoin d'unir leurs forces pour faire face à la concurrence mondiale " a déclaré Mirela Agache-Durand, directrice générale de Groupama Asset Management.



Investi sur trois thématiques (Sécurisation de la production, Prévention et santé ainsi que Accompagnement des mutations) le gestionnaire souligne G Fund New Deal Europe est un portefeuille diversifié, à profil de risque équilibré, composé principalement d'actions, d'obligations d'entreprises et d'obligations convertibles, avec une allocation cible de 40% actions, 40% obligations d'entreprises et 20% obligations convertibles. L'univers d'investissement européen regroupe ainsi différentes typologies d'instruments, permettant d'accéder à un large gisement d'entreprises.



" Ce fonds thématique s'inscrit dans la lignée des solutions d'investissement novatrices conçues par Groupama AM à l'image de G Fund [R]evolutions ou G Fund Future for Generations. La crise sanitaire a fait figure de catalyseur pour un certain nombre d'évolutions déjà émergentes ces dernières années '' a indiqué Gaëlle Mallejac, directrice des investissements.



Avant d'ajouter : '' la stratégie du fonds, à travers une approche sélective des titres, vise à soutenir les entreprises bien positionnées pour répondre aux problématiques relatives à ces " nouvelles donnes ". Les enjeux d'avenir font l'objet d'une réflexion structurelle et permanente au sein des équipes de gestion de Groupama AM ".







