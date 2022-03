Groupama Asset Management renforce ses équipes Dette Privée

Groupama Asset Management a annoncé l’arrivée de Caroline Bouchard au poste de Gérante Senior Dette Privée. Avec le recrutement de Caroline Bouchard, Groupama Asset Management renforce son expertise et ses capacités de gestion en matière de dette non cotée. Caroline Bouchard aura pour mission de développer et animer un réseau d’affaires cohérent dans le but de générer des transactions éligibles à la stratégie d’investissement. Elle sera en charge de la présentation et de la valorisation des transactions présélectionnées en comité d’investissement.



En parallèle, Caroline Bouchard assurera la gestion des investissements en portefeuille, et contribuera à l'ensemble des activités liées à la commercialisation des fonds.



Caroline Bouchard sera placée sous la responsabilité d'Emmanuel Daull, Responsable de la dette non cotée.



Caroline Bouchard, 41 ans, a notamment exercé en tant qu'Analyste Crédit chez HSBC puis pendant 5 ans chez Société Générale Corporate and Investment Banking.



Par la suite, elle a intégré Standard & Poor's en qualité de Directrice Associé Corporate avant de rejoindre en 2014 Oddo BHF Corporate Finance au poste de Directrice exécutive Marché des capitaux d'emprunt. En 2019, elle devient Directrice, Structuration et conseils en Capital, chez ING Wholesale Banking France.



Caroline Bouchard est diplômée d'une Maîtrise en IUP Banque Finance à l'Université de Caen ainsi que d'un Master Ingénierie Financière à l'Université Paris XII.