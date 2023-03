Paris (awp/afp) - Groupama a annoncé vendredi un bénéfice net en baisse de près de 8% en 2022 comparé à l'année précédente, à 454 millions d'euros (autant en francs suisses), malgré "une conjoncture extrêmement défavorable" due notamment à l'inflation et à la hausse des sinistres climatiques.

"Toutes les planètes nous étaient hostiles", a souligné en conférence de presse Thierry Martel, directeur général de l'assureur, citant "une reprise brutale de l'inflation", "une remontée sans précédent des taux d'intérêt" et "une intensité des sinistres climatiques avec des phénomènes jamais observés dans l'histoire".

Dans ce contexte, la baisse du bénéfice net de 8% en 2022 est d'autant plus notable qu'elle fait suite à une très bonne année 2021, la meilleure de ces dix dernières années.

Le chiffre d'affaires, de son côté, s'est établi à 15,9 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 4,3% par rapport à 2021.

La France a connu sa pire année en matière de sinistres climatiques avec 10 milliards d'euros de remboursements estimés pour les assureurs, dont près de 1,5 milliard pour Groupama, soit le double d'une "grosse année", selon M. Martel.

Si l'assureur a pu limiter la casse grâce à une politique de réassurance "extrêmement protectrice". Les réassureurs sont les assureurs des assureurs et prennent en charge une partie l'indemnisation des gros sinistres.

Néanmoins, 2022 ayant été très coûteuse pour les réassureurs, ces derniers ont augmenté leurs tarifs et diminué leur couverture.

Par conséquent, Groupama anticipe pour l'avenir "une hausse significative de (son) exposition", et donc de moins bons résultats si l'intensité et la fréquence des sinistres observées en 2022 persiste.

Ce qui n'a pas empêché Thierry Martel de dire dans le même temps que "tout le monde regarde le climatique alors que le premier problème, c'est l'inflation".

Entre le moment où l'assureur perçoit les primes et où il doit décaisser pour indemniser, il se passe en moyenne entre un an et demi et deux ans, un laps de temps dans lequel les prix de réparation peuvent considérablement augmenter dans le contexte actuel.

"Dans les tarifs, on doit embarquer deux ans d'inflation", a défendu Martel, tandis que Groupama, conformément à l'engagement de la profession, n'augmentera pas, en moyenne, ses prix plus que l'indice d'inflation calculé par l'Insee.

afp/rq