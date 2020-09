Groupama : résultat net de 139 ME au 30 juin

02/09/2020 | 18:04

Le chiffre d'affaires combiné atteint 9,3 milliards d'euros au 30 juin 2020, en baisse de -1,2% par rapport au 30 juin 2019.



L'activité est en progression en assurance de biens et responsabilité (+0,4%), où le groupe réalise un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros au 30 juin 2020, et en baisse en assurance de la personne (-3,5%), dont le chiffre d'affaires atteint 4,0 milliards d'euros.



Le résultat opérationnel économique du groupe s'élève à 196 millions d'euros au 30 juin 2020 en hausse de +5,9% par rapport au 30 juin 2019.



Le résultat net du groupe s'élève à +139 millions d'euros contre +106 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.