Groupe ACTIA : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018

Groupe ACTIA (Paris:ATI):

En M€ 2018* 2017 Var. 2017(1) 1er trimestre 106,9 112,5 <5,0%> 112,7 2ème trimestre 119,7 106,2 +12,7% 105,5 3ème trimestre 104,0 100,2 +3,8% 99,9 dont Automotive 93,5 92,6 +1,0% 92,1 dont Télécommunications 10,5 7,6 +38,2% 7,7 Total 9 mois 330,5 318,9 +3,6% 318,0 dont Automotive 301,9 292,1 +3,4% 291,1 dont Télécommunications 28,5 26,7 +6,6% 26,9

* Données non auditées.

(1) Données publiées en 2017 hors évolution IFRS 15.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 104,0 M€, en hausse de 3,8 % par rapport au 3ème trimestre 2017. Ce chiffre traduit d’une part le maintien d’un niveau d’activité élevé de la division Automotive (+1,0% sur le trimestre), avec un rééquilibrage efficace des ventes en faveur des nouveaux contrats, et d’autre part l’accélération marquée de l’activité Télécommunications, qui progresse de 38,2% sur le trimestre. Ces tendances, résultat de la stratégie mise en œuvre, devraient se poursuivre et confortent le Groupe dans son objectif de croissance annuelle, avec des perspectives d’une rentabilité reconstruite au 2ème semestre par rapport au 1er, bien que toujours impactée par les effets mix produit et achats de composants.

Les ventes des filiales à l’étranger s’élèvent à 58,0 M€ (+0,8 %). Le chiffre d’affaires des sociétés en France est en hausse de 7,9% à 46,0 M€. Au total, les clients à l’international représentent 72,4% du chiffre d’affaires du trimestre et 71,7% sur 9 mois, avec une répartition géographique sans variation notable.

L’activité Automotive génère 89,9 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe et affiche une croissance de 1,0 %. Les ventes de boîtiers télématiques sont en baisse de -3,8 % seulement, absorbant la majeure partie des conséquences de la fin du contrat avec un constructeur automobile fin 2017. Le rééquilibrage des ventes en faveur des nouveaux contrats a permis d’absorber plus de 35 M€ d’activité, grâce aux succès des technologies développées pour les véhicules légers, les poids lourds et les véhicules spéciaux. Les activités Aftermarket se stabilisent, soutenues par les relais de croissance déployés à l’international dans le domaine du Contrôle Technique. Ce nouveau cycle bénéficie de la forte progression des activités dans le domaine des batteries intelligentes et du ferroviaire, deux axes privilégiés ces dernières années.

L’activité Télécommunications représente 10,1 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe. Elle enregistre une croissance de 38,2 % sur ce trimestre, conforme à l’accélération attendue par le Groupe. L’activité est portée par les succès commerciaux dans l’énergie, le ferroviaire et le démarrage d’un nouveau contrat à l’international dans les SATCOM qui compensent largement le recul de l’activité réseaux Telecom IRT lié à la fin du déploiement de la 4G.

Cette progression devrait se poursuivre dans les mois à venir, confortée sur le long terme par des contrats pluri-annuels.

Au global, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 ressort à 330,5 M€, en croissance de 3,6 % et de 6,2 % à taux de change constant.

PERSPECTIVES 2018

Pour 2018, ACTIA dépassera son objectif de croissance modérée, avec un chiffre d’affaires attendu à plus de 460 M€ (contre 436,1 M€ en 2017). Malgré la reconstruction du résultat opérationnel au 2ème semestre par rapport au 1er, la profitabilité annuelle est attendue à un niveau inférieur à celle de 2017. En effet, les tensions annoncées et constatées sur le marché des composants à l’international se maintiennent et limitent la progression de la rentabilité tandis que les mesures prises pour contrer durablement cette situation commenceront à produire réellement leurs effets à partir de 2019.

La division Automotive poursuivra le remplacement (près de 10% de son chiffre d’affaires) du contrat historique par le développement de nouveaux contrats dans des segments de marché diversifiés (géographique et métiers), avec pour effet de réduire son exposition aux risques commerciaux. Par ailleurs, la division Télécommunications est en ordre de marche pour poursuivre le cycle de forte croissance entamé ce trimestre.

Avec un outil industriel performant, un potentiel accru à l’international, une situation financière solide et une capacité d’innovation reconnue dans des domaines d’excellence stratégiques, ACTIA est confiant dans sa capacité à poursuivre sa stratégie de croissance rentable.

Nouvelle progression au sein du GAIA Index

A l’issue de la campagne Gaïa Rating 2018, ACTIA s’est maintenu dans l’indice Gaïa qui regroupe les 70 sociétés les plus performantes et transparentes en termes d’ESG. ACTIA est classée 25/230 au classement global (+5 places) et 6/78 (+1 place) au sein de la catégorie « chiffre d’affaires >150 et <500 M€ ». Les sociétés étant de plus en plus attentives aux critères de performance extra financière, la progression dans ce classement reflète les efforts importants faits par le Groupe ACTIA.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2018 : Mercredi 20 février 2019 (avant bourse)

Mercredi 20 février 2019 (avant bourse) Résultats annuels 2018 : Mardi 26 mars 2019 (avant bourse)

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés :

Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 436,1 M€.

+3 500 collaborateurs dans le monde dont 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

13 à 15% du CA investi chaque année en R&D.

Bourse :

Euronext B

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI

Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF : FP

Indices : ENT PEA-PME150 – CAC PME – CAC Small – CAC Mid & Small – CAC Industrials – CAC EL.&EL.EQ – TECH 40 – Gaïa-Index

