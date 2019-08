Groupe Aduno: activité soutenue au premier semestre 2019

Le Groupe Aduno, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, a enregistré un premier semestre 2019 très satisfaisant. Le domaine Payment a profité du contexte économique favorable et de l'élan donné par l'acquisition d'Accarda AG et a considérablement augmenté son volume d'activité. Le domaine Consumer Finance a maintenu sa position dans le segment disputé du crédit privé et a progressé dans le leasing.

Zurich, le 22 août 2019 - Le Groupe Aduno a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 282.4 mio au premier semestre 2019, soit 19,2% de plus que sur la même période de l'année précédente. Cette hausse est principalement due à l'acquisition d'Accarda AG, mais la croissance organique du chiffre d'affaires, de 4%, est elle aussi vigoureuse.

Max Schönholzer, CEO du Groupe Aduno: «Nous voulons devenir le numéro 1 des transactions par carte en Suisse. L'acquisition d'Accarda a été une étape importante et a dopé la croissance au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 20%, le nombre de cartes a dépassé la barre des 1,6 million et le chiffre d'affaires des transactions a atteint un sommet. Avec la vente de cashgate, nous poursuivons systématiquement notre stratégie: le développement de notre activité cartes et le recentrage sur celle-ci.»

La hausse des revenus liée à l'acquisition d'Accarda s'accompagne naturellement d'une augmentation des dépenses. Ont notamment augmenté les dépenses de personnel ainsi que pour une période limitée les amortissements des immobilisations incorporelles acquises et du goodwill, en relation avec le passage aux normes comptables suisses Swiss GAAP RPC. Par conséquent, le résultat ordinaire pour le premier semestre 2019, de CHF 46.5 mio, est inférieur de 17,1% à celui de la même période de l'année précédente. Le bénéfice brut du premier semestre 2019 s'est élevé à CHF 34.3 mio, contre CHF 44.6 mio au premier semestre 2018.

A la mi-2019, le Groupe Aduno comptait 913 collaborateurs (équivalents temps plein), contre 731 fin 2018. Cette augmentation correspond à l'intégration des collaborateurs d'Accarda.

Progression du domaine Payment à tous les niveaux

Dans le domaine de l'activité cartes, le Groupe Aduno a augmenté le chiffre d'affaires des transactions de 8,5% à CHF 5.2 mia au cours du premier semestre 2019. Alors que le volume affichait une envolée de 12,3% en Suisse, il progressait de 4,2% à l'étranger. La forte croissance du chiffre d'affaires des cartes en Suisse reflète la poursuite de la substitution des espèces par les cartes. La croissance relativement plus faible à l'étranger s'explique par la dépréciation de l'euro mais aussi par certains reports des volumes de transaction de l'étranger en Suisse. Dans le commerce de présence en Suisse, la progression du paiement sans contact s'est poursuivie. Au premier semestre 2019, pour la première fois, plus de la moitié de toutes les transactions, soit 52,8%, ont été effectuées sans contact. L'an dernier, ce chiffre n'était que de 38,5%.

Le nombre de cartes a atteint un record de 1,6 million. Les nouvelles ventes de cartes de crédit sont restées soutenues, grâce à la bonne performance commerciale des banques clientes.

Stratégie de numérisation axée sur les besoins des clients

En juin 2019, le Groupe Aduno a introduit le paiement mobile avec Samsung Pay. Les clientes et les clients peuvent effectuer leurs paiements sans contact rapidement et en toute sécurité en Suisse et à l'étranger via Samsung Pay avec leur smartphone ou leur smartwatch. D'autres partenariats avec des fournisseurs de solutions de paiement novatrices suivront.

L'app one, l'application dédiée aux cartes la plus téléchargée et la plus utilisée de Suisse est toujours très prisée. Elle a été complétée par de nouvelles fonctions pendant la période sous revue: avec la fonction «Commander carte de remplacement», les clients peuvent demander directement le remplacement de leur carte au moyen de l'application, et dans le domaine «Analytics», ils peuvent analyser leurs dépenses en fonction de différentes catégories.

La fonction d'analyse repose sur le Personal Finance Manager (PFM) de la filiale Contovista AG, que diverses banques ont entre-temps aussi intégré à leur propres applications. Au premier semestre 2019, Contovista AG a en outre lancé un Business Finance Manager (BFM). Cet assistant financier numérique permet aux clients commerciaux des banques clientes de regrouper toutes leurs relations bancaires dans une seule solution.

Le leasing, moteur de la croissance dans le domaine Consumer Finance

Le domaine Consumer Finance, qui couvre le segment du crédit privé et du leasing de cashgate SA, a vu ses nouvelles activités augmenter de 4,4% à CHF 521.4 mio au premier semestre 2019. cashgate SA a pu asseoir de justesse sa position sur un marché vivement disputé.

Les nouveaux volumes dans le segment du crédit privé ont stagné au premier semestre, après avoir encore progressé lors de la même période de l'année précédente. Par contre, les portefeuilles ont augmenté de 4,4% par rapport à fin 2018. Dans le segment du leasing, les nouveaux volumes se sont accrus de 9,9% au premier semestre 2019. Les portefeuilles ont été supérieurs de 6,5% à leur niveau de fin 2018. La croissance a surtout été tirée par un gros partenaire stratégique.

Le 30 juin 2019, Aduno Holding AG a signé une convention afin de vendre cashgate SA à Cembra Money Bank AG. Prévue pour le 3e trimestre 2019, l'exécution de la transaction est subordonnée aux conditions habituelles. Le Groupe Aduno assurera à titre provisoire les prestations pour Cembra Money Bank AG dans divers domaines tels que les services financiers, les ressources humaines, l'informatique et l'encaissement pendant environ un an.

Perspectives

Le Groupe Aduno aborde le second semestre 2019 avec confiance. Il table sur un climat de consommation toujours favorable et des taux d'intérêt toujours faibles. La baisse du taux d'interchange européen en octobre 2019 n'aura pas de répercussions importantes cette année.

Le rapport semestriel 2019 en ligne est disponible dans son intégralité sous reports.aduno-gruppe.ch