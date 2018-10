Groupe BPCE : nominations au sein de la direction générale du Groupe BPCE

Paris, le 4 Octobre 2018

Pour poursuivre les ambitions stratégiques du Groupe BPCE, le conseil de surveillance, réuni sous la présidence de Michel Grass, a approuvé ce jour, sur proposition de Laurent Mignon, la nomination d'un nouveau directoire pour une durée de quatre ans. Par ailleurs, le Groupe BPCE annonce la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein du comité de direction générale. Ces nominations seront effectives dans les prochaines semaines.

Le comité de direction générale du Groupe BPCE est désormais composé de :

Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE;

Laurent Benatar, directeur général adjoint, en charge des systèmes d'information et de l'excellence opérationnelle;

Jacques Beyssade , secrétaire général du Groupe BPCE en charge du juridique, de la gouvernance, de la conformité, du contrôle permanent et des relations de place;

Christine Fabresse, membre du directoire, directrice générale en charge de la banque de proximité et assurance. Elle est actuellement présidente du directoire de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon;

Jean-Yves Forel, directeur général en charge de la banque de proximité en Europe et du projet des Jeux olympiques Paris 2024;

Dominique Garnier, directeur général en charge du pilotage du projet d'intégration des métiers d'affacturage, cautions et garanties, crédit-bail, crédit à la consommation, et activités de titres. Il prendra la responsabilité notamment de ces métiers, une fois l'opération d'acquisition réalisée. Il est actuellement directeur général de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique;

Catherine Halberstadt, membre du directoire, directrice générale en charge des ressources humaines;

Nicolas Namias, membre du directoire, directeur général en charge de la finance et de la stratégie;

François Riahi, membre du directoire, directeur général de Natixis;

Yves Tyrode, directeur général en charge du digital.

Par ailleurs,

Stéphanie Paix, présidente du directoire de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, rejoindra BPCE dans les prochaines semaines en tant que directrice générale adjointe en charge de l'Inspection Générale. Elle sera rattachée à Laurent Mignon.

Géraud Brac de La Perrière, inspecteur général du Groupe BPCE, deviendra directeur des risques du groupe en janvier 2019. Il sera rattaché à Laurent Mignon et participera au comité de direction générale en fonction de l'ordre du jour.

Biographies :

Christine Fabresse, membre du directoire, directrice générale en charge de la Banque de Proximité et Assurances,

Diplômée de Montpellier Business School, Christine Fabresse intègre le Crédit Lyonnais en 1987 où elle évolue à des fonctions de manager commercial, de directrice de centre d'affaires, spécialiste de cash management international, directrice du marché des particuliers et professionnels, puis à partir de 2001, dans les fonctions ressources humaines, en tant que directrice du développement RH au Crédit Lyonnais puis en 2003, directrice des politiques RH et de la mobilité à Crédit Agricole SA. En 2006, elle rejoint le comité de direction générale de LCL en tant que directrice commerciale de la banque de détail. En 2008, elle intègre le comité exécutif de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) à la tête de la direction de l'animation commerciale. Puis au sein du Groupe BPCE, elle devient en 2011 directrice du développement Caisse d'Epargne, membre du comité exécutif. Depuis 2013, Christine Fabresse était présidente du directoire de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon.

Dominique Garnier, directeur général en charge du pilotage et de la coordination du projet d'intégration des métiers d'affacturage, cautions et garanties, crédit-bail, et crédit à la consommation, activités de titres

Diplômé de l'ESSCA en 1983, Dominique Garnier intègre la Banque Populaire Anjou Vendée. Après un cursus de détachement, au sein de l'Inspection Générale du Groupe Banque Populaire entre 1992 et 1994, il rejoint le comité de direction de la Banque Populaire Anjou Vendée. En 2001, il participe à la création de la Banque Populaire Atlantique et il en est nommé directeur général adjoint en 2002. En 2008, il prend les fonctions de directeur adjoint de la stratégie de la Banque Fédérale des Banques Populaires. En 2009, à la création de BPCE, il est nommé directeur de la coordination Banque Commerciale et devient membre du comité exécutif de BPCE. Nommé en 2010, directeur général de la Banque Populaire du Sud-Ouest à Bordeaux, il conduit le projet de fusion de cette banque avec la Banque Populaire Centre Atlantique. Depuis novembre 2011, il dirige en tant directeur général la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

Stéphanie Paix, directrice générale adjointe en charge de l'Inspection Générale du Groupe BPCE

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Stéphanie Paix intègre l'inspection des Banques Populaires de 1988 à 1994. Elle devient directeur régional de la Banque Populaire Rives de Paris puis des back offices et de l'organisation de 1994 à 2002. Elle rejoint ensuite Natexis Banque Populaire comme responsable des back office de la banque de financement. En 2006, elle prend la direction générale de Natixis Factor et devient membre du comité exécutif de Coface. En 2008, elle devient directeur général de la Banque Populaire Atlantique. Depuis 2012, Stéphanie Paix était président du directoire de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 15 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la gestion d'actifs et de l'assurance, de la banque de grande clientèle, et des services financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et 106 500 collaborateurs ; il bénéficie d'une large présence en France avec 7 800 agences et 9 millions de sociétaires. La dette senior préférée à long terme du Groupe est notée par quatre agences de notation financières, Moody's (A1, perspective stable), S&P (A, perspective positive), Fitch (A, perspective positive) et R&I (A, perspective stable).

