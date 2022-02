Groupe Bastide enregistre un chiffre d'affaires de 223 M au 1er semestre 2021-2022, dynamisé par les métiers à plus forte technicité

Regulatory News:

Bastide Le Confort Médical (Euronext Paris Compartiment B : BLC, FR0000035370), prestataire de santé à domicile, annonce son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2021/2022.

en k€ - Normes IFRS 2021-2022 2020-2021 Évolution Organique1 Chiffre d’affaires 1er trimestre 108,1 105,4 +2,9% -0,1% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 114,9 116,0 -0,9% -5,3% Chiffre d’affaires 1er semestre 223,0 221,4 +0,8% -3,0%

Vincent Bastide, Président-Directeur Général du Groupe BASTIDE déclare : « Cette bonne performance semestrielle, malgré un effet de base défavorable exceptionnel, témoigne du fort potentiel de notre nouvelle stratégie. L’exposition de l’activité globale du Groupe reste très limitée au secteur des EHPAD privés, publics ou associatifs, qui représente moins de 17% du chiffre d’affaires global en France, et aucun des clients de ce secteur ne pèse plus de 5% du CA annuel global. Tout en restant fidèle à ses clients historiques, le Groupe Bastide continue d’orienter ses activités vers la prise en charge des maladie aiguës et chroniques à domicile, comme l’assistance respiratoire ou la nutrition-perfusion, en phase avec l’évolution des soins à domicile qui requièrent une exigence de qualité toujours plus grande. En parallèle, nous allons poursuivre notre internationalisation, en adaptant nos savoir-faire à des prestations à forte technicité et à une clientèle et des modes de rémunération de plus en plus diversifiés. L’agilité du Groupe Bastide lui permet de relever ce défi dont il ne peut ressortir qu’avec une rentabilité et un potentiel de croissance plus élevés. »

En dépit d’un effet de base défavorable lié à l’impact de la crise sanitaire sur le 1er semestre de l’exercice précédent, qui avait vu s’accroître fortement les ventes de dispositifs médicaux et d'équipements de protection à la personne, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/2022 s’affiche en légère progression de près de +1% à 223 M€.

Comme au 1er trimestre, l’activité « Respiratoire » poursuit sa croissance solide, tandis que l'activité « Maintien à Domicile » retrouve son niveau d’avant la crise sanitaire.

Ainsi, l’activité « Maintien à Domicile » réalise un chiffre d'affaires semestriel de 100,9 M€, en repli attendu de 15% en comparaison d’un 1er semestre 2020/2021 qui avait bénéficié d’un effet Covid-19 favorable du fait de la vente d’équipements de protection individuelle (EPI), ces derniers affichant en conséquence une baisse des ventes de plus de 83% sur ce semestre. Retraitée de cet effet EPI, l’activité « MAD » a progressé de +6%.

En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 46,9 M€, en baisse de -18% en organique en raison d’une moindre contribution des ventes liées à la crise sanitaire et en hausse de +11% hors cet effet. Par ailleurs, le Groupe précise que l’exposition de cette activité au secteur des EHPAD reste plus que limitée, et que le Groupe a continué de renforcer ses liens avec ses clients dans cette activité très peu contributive à la marge du Groupe.

En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 54,0 M€, en recul de -13% du fait de la décroissance des ventes d’EPI, mais affiche une progression de 2% une fois cet impact retraité. Cette moindre performance dans les magasins est compensée de plus en plus par la forte progression des ventes Internet qui se confirme dans l’évolution du mix de l’activité globale.

L'activité « Respiratoire » poursuit sa forte croissance pour s’élever au 1er semestre à 64,4 M€ de chiffre d’affaires, affichant une hausse de +20% en données publiées et de +14% en organique. L’ensemble des filiales internationales continuent de contribuer ce semestre à cette solide performance tirée par Baywater au Royaume-Uni et par Keylab Medical en Espagne.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie » confirme sa très bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 57,7 M€ en progression de +19%, dont +8% en organique. Les activités de Perfusion et de Nutrition continuent de tirer le pôle avec une croissance organique de +11%. Le retour à la croissance dans le Diabète se confirme avec une croissance de 2%, tandis que les ventes en stomathérapie affichent une croissance organique solide de 6%.

Perspectives 2021-2022

À l’issue de son premier semestre 2021/2022, le Groupe reconfirme son objectif de chiffre d’affaires de 460 M€ à périmètre constant accompagné d’une marge opérationnelle courante supérieure à 8,3%, compte tenu de l’évolution favorable du mix produit et malgré les baisses tarifaires dans le Respiratoire (apnée du sommeil) et les prestations autour du Diabète. Dans le contexte actuel, le Groupe accélèrera sa stratégie de croissance externe afin de renforcer ses positions à la fois à l’international et dans les métiers à plus forte technicité, moins dépendants des pressions tarifaires réglementaires.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois

