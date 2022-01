Groupe Bastide se renforce dans des domaines stratégiques avec de nouvelles acquisitions en France

Regulatory News:

Bastide Le Confort Médical (Euronext Paris Compartiment B : BLC, FR0000035370), spécialiste de la prestation de santé à domicile, annonce avoir réalisé des acquisitions dans plusieurs domaines stratégiques en France. Fort d’une latitude financière renforcée à la suite de sa récente opération de refinancement, le Groupe a repris une politique de croissance externe active afin d’accroître la partie digitale de son activité et son volume d’affaires dans ses métiers à plus forte valeur ajoutée.

Acquisition d’un leader de la distribution en ligne de dispositifs médicaux et d’une start-up spécialisée dans la mise en relation de professionnels de santé

Groupe Bastide a acquis la société Distrimed, numéro 2 français de la vente en ligne de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé. Cet acteur du digital a réalisé un chiffre d’affaires de 12,3 millions d’euros en 2020 et délivre une rentabilité supérieure aux standards du Groupe. Distrimed sera consolidée dans les comptes du Groupe Bastide à compter du 1er décembre 2021. En parallèle, Groupe Bastide a également acquis la société Care Service, qui propose des solutions digitales innovantes pour la mise en relation entre professionnels de santé. Care Service, qui ne réalise encore aucun chiffre d’affaires, sera également intégrée dans les comptes à la date du 1er décembre 2021. A travers ces deux opérations, le Groupe Bastide réaffirme son ambition de devenir un acteur majeur de la vente en ligne de dispositifs médicaux afin de renforcer sa rentabilité, dans un marché des soins où l’évolution vers le digital est une tendance toujours plus forte et pérenne, encore accentuée par le contexte sanitaire actuel.

Acquisition d’un acteur régional pour renforcer le maillage territorial dans le domaine de la perfusion

Bastide a finalisé le 4 janvier l’acquisition de l’intégralité du capital de Saad Perfusion, un acteur spécialisé dans la perfusion dans la région du Grand-Est où il a réalisé 0,7 million d’euros de chiffre d’affaires en 2020 avec une marge supérieure à celle du Groupe. Intégrée dans les comptes de Groupe Bastide à la date du 1er janvier 2022, Saad Perfusion renforcera le maillage territorial de Bastide sur son marché domestique dans un métier porteur et rentable.

La réalisation de ces acquisitions, visant l’accroissement rapide de la rentabilité, renforce la vision stratégique du Groupe selon laquelle le digital est le fondement de la transformation de la fourniture de dispositifs et services médicaux, tout comme le renforcement du maillage territorial dans les métiers à forte valeur ajoutée.

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe BASTIDE est l’un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 5 pays, BASTIDE développe une démarche qualité permanente et s’engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. BASTIDE est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220105005912/fr/