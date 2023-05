Groupe Canal + : Thomas Follin nommé Chief Global Transformation Officer

Aujourd'hui à 09:54 Partager

Anciennement directeur général de Salto,Thomas Follin rejoint le groupe Canal + en tant que Chief Global Transformation Officer. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Thomas Follin aura pour mission d'accélérer la transformation du Groupe pour être encore plus fort dans un marché en pleine mutation, renforcer son intégration et la mutualisation de ses actifs stratégiques.



Il aura notamment la responsabilité des actions qui visent à mutualiser les efforts de création et de production de contenus audiovisuels pour l'ensemble des géographies du groupe, aux côtés d'Anna Marsh et des responsables des zones géographiques.



Il rapportera directement à Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +, et travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble du directoire. Il rejoindra le groupe à compter du 9 mai 2023.