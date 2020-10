Groupe E adopte une seule et unique marque pour ses filiales

Genève (awp) - L'énergéticien Groupe E va déployer ses activités sous une seule et unique marque. Dès novembre, presque toutes les sociétés du groupe fribourgeois vont proposer leur offre sous l'appellation Groupe E.

Ce changement vise à "mieux servir les clients" et à améliorer le positionnement dans un marché fortement concurrentiel, indique lundi Groupe E. Il concerne les sociétés Groupe E Celsius, Groupe E Connect, Groupe E Entretec et Groupe E plus.

Seule exception, la marque Groupe E Greenwatt, liée au courant renouvelable, sera maintenue.

Les logos sur les bâtiments, les brochures, les véhicules ou encore les vêtements des collaborateurs seront adaptés progressivement, précise le communiqué.

fr/nj