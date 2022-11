Groupe E: hausse des prix du gaz d'environ 26% pour les ménages

Fribourg (awp/ats) - Le Groupe E, actif dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel, augmente ses prix du gaz de 2,982 centimes par kilowattheure dès le 1er janvier 2023 et pour le 1er semestre. Un ménage moyen payera approximativement 53 francs suisses de plus par mois en moyenne annualisée, soit une hausse d'environ 26% de sa facture de chauffage.

Cette hausse intègre l'augmentation de la taxe fédérale sur le CO2, a indiqué lundi le groupe fribourgeois. Un coût plus élevé est également à prévoir pour les réseaux de chauffage à distance qui utilisent du gaz notamment comme énergie d'appoint ou de secours.

"L'entreprise travaille à l'optimisation de son approvisionnement afin de contenir au mieux les augmentations tarifaires. Les achats de gaz étant fait régulièrement, une baisse des prix sur les marchés serait également répercutée", a précisé le groupe, qui compte 5000 clients (particuliers et entreprises).

ats/ck