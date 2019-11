Groupe E vise le leadership du marché énergétique romand

Matran (awp) - Groupe E souhaite étoffer sa présence en Suisse romande. Au-delà de sa zone de chalandise historique - Fribourg, Neuchâtel, Broye vaudoise - l'énergéticien ambitionne de devenir le numéro un du secteur à l'ouest de la Sarine.

"Nous sommes déjà actifs aujourd'hui dans le domaine du conseil énergétique et des installations à Genève, dans l'Arc lémanique, en Valais et dans le Jura", a confié mercredi à AWP Jacques Mauron, qui a officiellement pris la tête du groupe le 1er novembre, succédant à Dominique Gachoud, parti en retraite.

"Nous avons pu gagner des projets importants dans la région lémanique et nous avons également acquis plusieurs sociétés actives dans les services", signale le dirigeant. Et de préciser que son objectif est de desservir ces nouveaux débouchés avec l'ensemble de sa palette de produits, c'est-à-dire non seulement les services, mais aussi la production et la distribution d'énergie.

A l'instar de plusieurs concurrents, l'énergéticien tient à renforcer son offre dans le domaine des services. C'est dans cet esprit qu'a été inauguré à Matran, en périphérie fribourgeoise, le premier "Espace Groupe E".

Selon les termes du communiqué, il s'agit d'un "espace novateur dédié à l'habitat", où propriétaires, entrepreneurs et architectes peuvent bénéficier gratuitement de l'expertise de l'entreprise en matière de solutions énergétiques. Deux autres suivront, à Boudry (avant fin novembre) et à Châtel-St-Denis (décembre).

Cap sur le milliard

L'entreprise vise dans un horizon de cinq à sept ans une croissance de plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. "On devrait gentiment s'approcher du milliard d'ici 2025-2027", assure M. Mauron.

Pour l'exercice en cours, le patron de Groupe E anticipe des revenus similaires à ceux engrangés en 2018, soit près de 750 millions de francs suisses (+8,5% en rythme annuel), avec toutefois des dynamiques différentes selon les segments.

Ainsi, Groupe E Celsius (chauffages à distance) connaît actuellement une croissance "extrêmement forte, qui devrait se poursuivre ces prochaines années", à l'instar de la partie bâtiment et infrastructure. Dans les divisions Réseaux et Production - qui génèrent environ deux tiers des recettes du groupe - la direction s'attend en revanche à une stagnation.

Pour atteindre son objectif de croissance à moyen terme, le nouveau patron de Groupe E mise tant sur les acquisitions que sur l'évolution organique. "Nous faisons des acquisitions là où cela fait sens, pas à tout prix comme le font certains énergéticiens aujourd'hui", lance-t-il.

Au nombre des cibles potentielles figurent les entreprises qui permettent de compléter soit la palette de produits du groupe, soit une zone géographique. "S'il y a des sociétés intéressantes, nous nous en porterons acquéreurs, sinon nous développerons notre présence par le biais de nouvelles filiales", affirme M. Mauron.

Pas de désengagement

A l'inverse, il n'entend pas se séparer d'installations existantes. "Pour nous, la production électrique reste importante", fait-il valoir, précisant que Groupe E produit près de la moitié des 3 térawattheure (TWh) annuels vendus.

"Nous avons des projets d'extension importants, notamment dans les nouvelles énergies renouvelables", poursuit le dirigeant, évoquant des investissements dans plusieurs parcs éoliens, dans le photovoltaïque, dans la biomasse et dans l'hydraulique.

Cette dernière "fait clairement partie de la solution pour réussir la transition énergétique", insiste M. Mauron, soulignant que la sortie du nucléaire va se traduire par une réduction de 35-40% de la production en Suisse, et que l'énergie hydraulique présente des avantages indéniables en matière de stockage par rapport aux autres sources renouvelables.

L'entreprise dispose des moyens nécessaires pour financer ses ambitions, assure son patron. "Nous sommes dans une situation financière très solide", avec une capacité d'auto-financement autour de 75%, précise-t-il, signalant au passage qu'une entrée en Bourse ne figure pas à l'ordre du jour.

Basé à Granges-Paccot, Groupe E emploie plus de 2000 collaborateurs. Avec ses sociétés affiliées, il offre une large palette de services énergétiques, de la distribution aux installations électriques, en passant par l'ingénierie et l'électroménager.

buc/al