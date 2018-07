Groupe Flo : Le chiffre d’affaires Hippopotamus progresse de 3,0% et le chiffre d’affaires global progresse de 2,4%, sur le 1er semestre 2018, à périmètre comparable

Regulatory News:

Les comptes semestriels au 30 juin 2018 ont été examinés par le conseil d’administration du 26 juillet 2018 qui a autorisé leur communication. Les chiffres présentés sont en cours d’audit par les commissaires aux comptes.

Chiffre d’Affaires 1er semestre 2018

La nouvelle politique marketing et les mesures de recentrage initiées par le Groupe Bertrand depuis la reprise du Groupe Flo continuent à produire leurs fruits.

Le chiffre d’affaires global a progressé de +2,4% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre 2017, malgré les 36 jours de grèves des transports qui ont entraîné sur les jours concernés des baisses significatives de fréquentation dans nos établissements.

Le chiffre d’affaires Hippopotamus a progressé de +3,0% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre 2017.

Le chiffre d’affaires des brasseries a reculé de 1,5%.

Le chiffre d’affaires des concessions a progressé de +4,9%.

Après prise en compte des normes IFRS 5 & 15, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 81.9m€ sur le 1er semestre 2018. Le recul de -2.9m€ par rapport à 2017 proforma provient pour :

+1.6m€ du périmètre comparable,

+0.7m€ net du périmètre rénové, -0.8m€ impact des fermetures pour rénovation +1.4m€ croissance post réouverture

-0.2m€ des franchises et +0.2m€ pour la fin LG 2018

-5.2m€ des cessions 2017 non IFRS 5 autres que Tablapizza.

Chiffre d'affaires semestriel

en € millions 1er semestre

2017

Proforma (*) 1er semestre

2018

IFRS 5 (**) Variations à

périmètre

comparable

(***) Hippopotamus 57.0 56.3 3.0% Brasseries 15.4 13.6 -1.5% Concessions 11.4 11.9 4.9% Bistro Romain 0.6 0.0 NS Taverne de Maître Kanter 0.4 0.0 NS Chiffre d'affaires consolidé 84.8 81.9 2.4% Ventes sous enseignes (****) 144.2 135.9 (*) Pro forma : chiffres 2017 retraités, en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs

budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Chiffres réels 2018 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018

approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (***) Le périmètre comparable inclut les restaurants en exploitation complète sur les périodes

considérées, à l'exclusion des sites cédés ou fermés pour rénovation (****) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de

Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Chiffre d’Affaires 2ème trimestre 2018

Le 2ème trimestre 2018 confirme la tendance positive du 1er trimestre.

Le chiffre d’affaires global a progressé de +2,4% à périmètre comparable par rapport au 2ème trimestre 2017, malgré les 36 jours de grèves des transports qui ont entraîné sur les jours concernés des baisses significatives de fréquentation dans nos établissements.

Le chiffre d’affaires Hippopotamus a progressé de +4,4% à périmètre comparable par rapport au 2ème trimestre 2017.

Le chiffre d’affaires des brasseries a reculé de 3,6%.

Le chiffre d’affaires des concessions a progressé de +2,2%.

Sur le plan opérationnel, le plan de rénovation initié en 2017 a continué de se dérouler à un rythme soutenu :

Le site Hippopotamus Arcueil, fermé en mars, a réouvert le 10 avril ;

Les sites Hippopotamus de Trappes et Strasbourg La Vigie, fermés en avril, ont réouvert les 8 et 23 mai ;

Les sites Hippopotamus de Noyelles Godault et Toulouse Roques, fermés en mai, ont réouvert les 20 juin et 04 juillet ;

Le site Hippopotamus Les Quatre Temps, fermé en juillet et en cours de travaux, réouvrira en août ;

Les travaux de rénovation de la brasserie La Coupole ont démarré en avril avec 3 jours de fermeture. Ils se poursuivent depuis sans fermeture (travaux terrasse et banc d’écailles) ;

Le restaurant Les Belles Plantes à l’intérieur du Jardin des Plantes, fermé en mars, a réouvert le 7 avril ;

Les Hippopotamus rénovés enregistrent des progressions significatives de chiffre d’affaires après leur réouverture, supérieures à +20% en moyenne, ce qui traduit la forte attractivité du nouveau concept.

Après prise en compte de la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 40.4m€ sur le 2ème trimestre 2018. Le recul de -0.8m€ par rapport à 2017 proforma provient pour :

+0.8m€ du périmètre comparable,

+0.5m€ net du périmètre rénové,

+0.1m€ des franchises,

-2.1m€ des cessions 2017 non IFRS 5 autres que Tablapizza.

Chiffre d'affaires trimestriel

en € millions 2ème trimestre

2017

Proforma (*) 2ème trimestre

2018

IFRS 5 (**) Variations à

périmètre

comparable (***) Hippopotamus 27.8 27.9 4.4% Brasseries 7.3 6.4 -3.6% Concessions 5.7 6.1 2.2% Bistro Romain 0.2 0.0 NS Taverne de Maître Kanter 0.1 0.0 NS Chiffre d'affaires consolidé 41.2 40.4 2.4% Ventes sous enseignes (****) 69.0 66.4 (*) Pro forma : chiffres 2017 retraités, en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs

budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Chiffres réels 2018 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018

approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (***) Le périmètre comparable inclut les restaurants en exploitation complète sur les périodes

considérées, à l'exclusion des sites cédés ou fermés pour rénovation (****) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de

Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Principales cessions survenues au 2ème trimestre 2018

Le recentrage stratégique du Groupe Flo se poursuit avec notamment les cessions :

Des restaurants Hippopotamus George V et Nancy Houdemont les 1 er et 16 avril 2018 ;

et 16 avril 2018 ; De la brasserie Petit Bofinger Vincennes le 2 mai 2018 ;

Du restaurant Hippopotamus Grenoble le 15 juin 2018 ;

Des murs du restaurant TMK Clermont le 28 juin 2018.

Compte de résultat simplifié au 30 juin 2018 Compte de résultat

en € millions Cumul fin juin

2017

Proforma (*) Cumul fin juin

2018

IFRS 5 (**) Variations Chiffre d'affaires 84.8 81.9 -3.4% Marge Brute 69.1 66.0 -4.5% (en % de CA) 81.6% 80.6% -1.0 EBITDA -5.7 -3.0 47.6% (en % de CA) -6.7% -3.6% 3.1 Résultat Opérationnel Courant -7.6 -4.8 36.7% (en % de CA) -9.0% -5.9% 3.1 Résultat non courant -1.8 -1.8 ns Résultat opérationnel -9.4 -6.6 29.9% (en % de CA) -11.1% -8.1% 3.1 Résultat financier 23.9 -1.1 ns Impôts -0.6 -0.5 ns Résultat net des activités non poursuivies -2.7 -2.9 ns Résultat net part du groupe 11.1 -11.3 ns (en % de CA) 13.1% -13.7% -26.9 (*) Pro forma : chiffres 2017 retraités (IFRS 5), en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs

budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont

présentés en résultat net des activités non poursuivies (**) Chiffres réels 2018 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018

approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net des

activités non poursuivies

La baisse de marge brute de -3.1m€ résulte pour 75% de la baisse du chiffre d’affaires. Le taux de marge brute baisse de 1,0 point par rapport au 1er semestre 2017, et progresse de 0.5 point par rapport au 2ème semestre 2017 grâce au repositionnement de l’offre et de la tarification.

La gestion rigoureuse du groupe a entraîné une réduction de 5.8m€ des frais de personnel et des frais d’exploitation, permettant d’améliorer l’EBITDA de 2.7m€, et le Résultat Opérationnel Courant de 2.8m€.

Le résultat non courant 2018 est négatif de -1.8m€. Il intègre à hauteur de 1.1m€ les frais fixes des sites Hippopotamus pendant leur fermeture pour rénovation, de 0.7m€ les honoraires et coûts encourus dans le cadre de la reconfiguration du Groupe.

Le résultat financier 2018 est négatif de -1.1m€. Le résultat financier 2017 comprenait pour +28.6m€ les abandons de créances bancaires survenus lors de la restructuration financière menée par le Groupe Bertrand, pour -4.7m€ les intérêts sur emprunts et autres charges financières. Hors abandon de créance, le résultat financier s’améliore de 3.6m€ vs. 2017.

Les objectifs budgétaires de cession sont présentés en résultat net des activités non poursuivies conformément à la norme IFRS5 pour un montant total de -2.9m€ au 30 juin 2018.

Le résultat net consolidé à fin juin 2018 est une perte de 11.3m€. Le bénéfice net 2017 de 11.1m€ se décomposait entre un produit de +28.6m€ au titre des abandons de créance bancaires et une perte de 17.5m€ sur les autres éléments. La perte du 1er semestre 2018 est réduite d’un tiers vs la perte 2017 hors abandons de créances bancaires, malgré les grèves et les coûts de rénovation 2018, alors que le plan de cessions est en cours de réalisation.

Dette financière nette

La dette bancaire a été restructurée en juin 2017. L’augmentation de capital survenue en juillet 2017 (72.5m€ dont 28.2m€ en numéraire et 44.3m€ par incorporation de créances) a entrainé une réduction de la dette nette.

Par rapport à fin 2017, l’endettement net augmente de 17.9m€ avec une capacité d’autofinancement négative à hauteur de -10.8m€ et une variation saisonnière du BFR de -6.0m€. Les investissements se sont élevés à 9.1m€ (21% pour la maintenance et 79% pour les rénovations) et sont couverts par le produit des cessions qui s’élève à 9.7m€.

Détail de la dette financière

en m€ 30-juin-17 31-déc.-17 30-juin-18 Dette bancaire 15.2 15.2 15.2 Crédit bail 1.5 0.7 0.7 Juste Valeur Instr. Financiers 0.0 0.0 0.1 Emprunt obligataire G. Bertrand 12.3 12.3 12.3 Emprunt obligataire actionnaires sortants 6.2 6.2 6.2 Autres (*) 5.5 6.3 7.2 Autre Dette financière brute 40.6 40.7 41.5 Disponibilités et VMP -20.2 -38.0 -20.9 Dette financière nette 20.3 2.7 20.6 (*) y compris Intérêts courus non échus

Tendances du marché au 22 juillet 2018

Le chiffre d’affaires comparable du Groupe Flo reste en progression sur le mois de juillet 2018 dans un marché de la restauration en retrait, avec un effet négatif de la Coupe du Monde sur la fréquentation.

Les cessions survenues depuis le 30 juin sont les suivantes :

Le restaurant TMK Clermont le 1 er juillet 2018 ;

juillet 2018 ; Les restaurants Hippopotamus O Parinor et Villepinte le 1 er juillet 2018 ;

juillet 2018 ; Les restaurants Hippopotamus Roissy et Eragny ont été cédés le 10 juillet 2018 ;

La brasserie du Théâtre à Versailles a été cédée le 23 juillet 2018.

Calendrier

Présentation SFAF des résultats semestriels de Groupe Flo : le 27 juillet 2018

Chiffre d’Affaires à fin septembre 2018 : 25 octobre 2018 (après bourse)

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 200 restaurants détenus en propre ou en franchise à fin juin 2018. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique «Communication financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 23 avril 2018 sous le numéro D.18-0361.

