Groupe Flo : Fermeture totale des restaurants sur le 1er trimestre 2021

Faits marquants au 31 mars 2021

Chiffre d’affaires en baisse de -98,6% au 31 mars 2021 par rapport à 2020, soit -31,3m€ hors cessions et mises en location gérance ;

5 rénovations de restaurants Hippopotamus, dont 4 finalisées depuis le 1 er janvier 2021, et un nouveau restaurant réalisé ;

janvier 2021, et un nouveau restaurant réalisé ; Rénovation de la Brasserie Bofinger terminée ;

Signature d’un avenant de prorogation de la concession du restaurant Rainforest Café jusqu’au 30 septembre 2023.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Flo s’élève à 0,5m€ au 1er trimestre 2021, en recul de -33,3 m€ et -98,6% par rapport au 1er trimestre 2020, dont :

-98,1% pour Hippopotamus ;

-100,0% pour les Brasseries ;

-99,3% pour les Concessions.

Le recul de -33,3m€ du chiffre d’affaires à fin mars 2021 par rapport à 2020 provient pour :

-30,0m€ au cumul des périmètres comparable, rénové et des expansions

-1,3m€ des revenus des franchises ;

-2,0m€ des cessions non prévues dans les objectifs initiaux de cessions retraités en IFRS 5 et des mises en location gérance survenues.

2 kiosques du Jardin des Plantes ont réouvert courant février 2021 et 4 restaurants Hippopotamus ont réouvert en vente à emporter/livraison courant mars.

Chiffre d'affaires

en € millions Janvier

2020 (*) Février

2020 (*) Mars

2020 (*) 1er trimestre

2020 (*) Janvier

2021 (*) Février

2021 (*) Mars

2021 (*) 1er trimestre

2021 (*) Variations Hippopotamus 9.3 9.8 3.9 23.1 0.1 0.1 0.2 0.4 -98.1% Brasseries 2.8 2.9 0.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0% Concessions 1.7 1.8 0.6 4.1 0.0 0.0 0.1 0.1 -99.3% Chiffre d'affaires consolidé 13.9 14.5 5.4 33.8 0.1 0.1 0.3 0.5 -98.6% Ventes sous enseignes (**) 21.5 22.7 8.7 52.8 0.7 0.7 0.8 2.2 -95.8% (*) Chiffres réels 2020 & 2021 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid 19, le Groupe a maintenu toutes les mesures de réduction de coûts, avec notamment le recours massif au chômage partiel tant sur les sites que sur le siège et la suspension autant que possible de tous les contrats non essentiels.

Le plan de rénovation, bien que ralenti, s’est poursuivi avec 5 rénovations de restaurants Hippopotamus depuis le 1er janvier 2021 (2 exploités en propre et 3 exploités en franchise) dont 4 finalisées. La réalisation d’un nouveau restaurant Hippopotamus, exploité en propre dès que les conditions sanitaires le permettront, a été terminée début février 2021.

Depuis 2017, 45 Hippopotamus ont été rénovés dont 25 Hippopotamus exploités en propre, 20 Hippopotamus exploités en franchise et/ou location gérance. 6 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été réalisés.

Dette financière nette hors IFRS 16

Détail de la dette financière

en m€ 31-déc.-2020 31-mar.-2021 Variation Dette restructurée 15.3 15.3 0.0 Prêt garanti par l'état 35.0 35.0 0.0 Sous total Dette bancaire 50.3 50.3 0.0 Emprunts obligataires Groupe Bertrand 18.5 18.5 0.0 Dette obligataire F&B Invest 2.5 2.5 0.0 Avance en compte-courant Bertrand Invest 9.0 9.0 0.0 Autres dettes financières 6.9 6.6 -0.3 Dette financière brute 87.2 86.9 -0.3 Trésorerie -29.4 -19.0 10.4 Dette financière nette hors IFRS 16 F&B inclus 57.8 67.9 10.1

La dette financière brute, hors application de la norme IFRS 16, s’élève à 86,9m€ au 31 mars 2021, en baisse de -0.3m€ par rapport au 31 décembre 2020.

La trésorerie s’élève à 19,0m€ au 31 mars 2021 (*), pour 29,4m€ au 31 décembre 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire, le Groupe a sollicité ses partenaires bancaires pour différer d’un an supplémentaire la première échéance de remboursement du Prêt Garanti par l’Etat souscrit en 2020 et a obtenu la renonciation de ses prêteurs quant à son obligation de respect d’un niveau de ratio de levier au 30 juin 2021, première date de Test.

Le Groupe a par ailleurs établi des prévisions de trésorerie s’étendant jusqu’au 31 décembre 2021, sur la base d’une réouverture des restaurants en juin 2021 dans les mêmes conditions sanitaires que celles en vigueur durant l’été 2020, en retenant des hypothèses de chiffre d’affaires en croissance par rapport à l’exercice précédent (sans revenir à la situation pré covid) et de poursuite du contrôle strict des coûts.

Compte tenu des actions menées par le Groupe, de ses prévisions de trésorerie et de la convention d’avances en compte courant (puis de ses avenants) signée en 2019 avec son actionnaire, la société Bertrand Invest, pour un montant cumulé maximum de 25m€ dont 9m€ ont été appelés au 31 mars 2021, la Société serait en mesure de faire face à ses engagements financiers sur l’année en cours.

(*) Les covenants bancaires ne sont pas applicables au 31 mars 2021

Perspectives au 31 mars 2021

Suite aux récentes annonces gouvernementales, le Groupe se prépare à faire revivre ses établissements et à accueillir de nouveau ses clients nombreux et fidèles, dans un environnement sécurisé, afin de partager des moments précieux de gastronomie et de convivialité.

Calendrier

Assemblée générale : 24 juin 2021

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2021 : 29 juillet 2021 (après bourse)

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 118 restaurants détenus en propre ou en franchise au 31 mars 2021. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique « Finance, Actualités et Communiqués ».

