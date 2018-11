Groupe Horizon lance Horizon Service

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe Horizon élargit son offre et lance une nouvelle filiale : Horizon Service, sous la direction de Morhad Hadji, expert en commercialisation immobilière. Jusqu'à ce jour, le Groupe Horizon se composait de 2 entités regroupant une quarantaine d'experts. D'une part Horizon AM, société de gestion agréée qui assure via ses fonds d'investissement le financement de projets immobiliers et d'autre part, Horizon EM qui accompagne les opérateurs immobiliers dans le développement de leurs programmes.Afin d'améliorer sa maîtrise de la chaine de valeur, le Groupe Horizon, grâce à cette nouvelle entité, assurera le déploiement du pilotage commercial de ces programmes.Horizon Service aura quatre principales activités. En premier lieu, l'audit en amont des enjeux commerciaux afin de sécuriser le risque du promoteur et d'établir une stratégie spécifique à chaque opération immobilière.Deuxième mission, l'analyse et l'optimisation des plans architecturaux afin de s'adapter au mieux à une captation de prospects cohérente.Troisième mission, la mise en place d'une stratégie de communication adéquate au produit qui va du plan media à la mise en place de la bulle de vente.Quatrième mission, la commercialisation et le suivi du parcours client avec une équipe dédiée au back office.