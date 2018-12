Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GROUP LDLC (+9,17% à 6,55 euros)Le spécialiste e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech a rebondi après avoir perdu près de 36% sur les cinq dernières séances cumulées. Le groupe a accumulé les mauvaises nouvelles : résultats semestriels décevants et abandon de son objectif de croissance annuelle et de résultats à moyen terme.