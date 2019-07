Groupe Open : Chiffre d'Affaires 1er Semestre 2019 : 159,5M | -3%

Regulatory News:

Groupe Open (Paris:OPN)(ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie son chiffre d’affaires du second trimestre et du premier semestre 2019.

En M€ S1 2019 S1 2018 Croissance 1er trimestre France 79,7 81,6 -2,3% International 3,1 3,5 -13,4% Total 82,7 85,1 -2,8% 2ème trimestre France 73,9 76,7 -3,5% International 2,8 3,2 -12,5% Total 76,7 79,9 -3,9% 1er semestre 159,5 165,0 -3,3%

Groupe Open enregistre sur ce premier semestre 2019 une décroissance de chiffre d’affaires de -3%, due à :

- une diminution de l’effectif productif embarqué,

- une décision de réduire le recours à la sous-traitance (-2,8 M€ de chiffre d’affaires),

- un turn over encore élevé engendrant une baisse du taux d’occupation.

L’effectif au 30 Juin 2019 est de 3 540 collaborateurs productifs, en décroissance par rapport au 1er Janvier 2019.

Perspectives

Ces éléments conduisent à un chiffre d’affaires de 159,5 millions d’euros sur le 1er semestre et un résultat opérationnel courant attendu en retrait significatif, conformément aux annonces précédentes.

Les actions de fidélisation déployées, n’ayant pas encore produit leurs effets, dans un marché du recrutement en tension, le résultat opérationnel courant du 2ème semestre 2019 est attendu en baisse par rapport à celui de 2018, bien qu’en forte hausse par rapport au 1er semestre 2019.

Néanmoins, Groupe Open enregistre sur la fin de ce semestre la signature de contrats conséquents et le redressement de son taux d’occupation.

Ce point d’inflexion marqué permet à Groupe Open d’anticiper une année 2020 constatant le retour à une croissance et un résultat opérationnel courant normatifs.

Les résultats du 1er semestre 2019 seront publiés

le mercredi 11 septembre 2019 après bourse

et commentés par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani

au cours de la réunion SFAF qui aura lieu jeudi 12 septembre 2019.

Annexe : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat S1 2019 S1 2018 Variation en % Dont effet change Dont effet Périmètre Dont croissance organique Chiffre d’affaires net 159,5 165,0 -3.3% 0% +0.5% -3.8%

