Groupe Open : Chiffre d'Affaires 2018 : 324 Millions d'euros | +3,2%

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie le chiffre d’affaires de l’année 2018.

En M€ 2018 2017 Croissance France Consolidé France Consolidé France Consolidé 1er trimestre 81,6 85,1 78,6 81,2 +3,8% +4,8% 2ème trimestre 76,7 79,9 73,2 76,0 +4,8% +5,1% 3ème trimestre 71,6 75,0 69,8 72,4 +2,7% +3,6% 4ème trimestre 80,5 83,8 81,4 84,3 -1,0% -0,6% TOTAL 310,3 323,8 302,9 313,9 +2,5% +3,2%

Groupe Open confirme sur l’année 2018 une croissance de +3,2% de son chiffre d’affaires, malgré un 4ème trimestre en deçà de ses attentes (-0,6%).

Le chiffre d’affaires annuel s’élève donc à 324 millions d’euros. Sur la France, Groupe Open affiche une croissance de +2,5%.

Le ralentissement du 4ème trimestre s’explique par une baisse du taux d’occupation liée à un taux de turn over en augmentation, conduisant à un effectif productif stable par rapport à Décembre 2017, et ce malgré une activité de recrutement soutenue avec l’intégration de plus de 900 collaborateurs productifs sur l’année 2018.

Pour rappel, Groupe Open a engagé au second semestre la refonte de sa politique Ressources Humaines proposant à ses candidats et collaborateurs une expérience différenciante (agile et collaborative) pour attirer, développer, engager et fidéliser les talents. Les actions de déploiement associées commencent à porter leurs fruits et devraient impacter les résultats de l’année 2019.

Plus récemment, Groupe Open a procédé en décembre 2018 à l’acquisition de la société IZBERG, éditeur de plateforme de marketplaces. Pour devenir l’un des leaders français des services et solutions du numérique, Groupe Open a complété son offre Solutions, affichant ainsi ses intentions de se développer fortement sur ce marché.

Synthèse & Perspectives

Pour l’année 2018, Groupe Open anticipe des résultats comparables à ceux de 2017.

Pour rappel, Groupe Open présentera la révision de son Plan Stratégique à son Conseil d'Administration et sera rendu public et commenté en Mars 2019, lors de la réunion de présentation des Résultats Annuels (28 Mars 2019).

Les résultats financiers de 2018 seront publiés le 27 Mars 2019 après bourse

et commentés par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani

au cours de la réunion qui aura lieu le 28 Mars 2019.

A propos de Groupe Open

Avec 3775 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 324 M€ en 2018, Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur le groupe Open : www.open.global

