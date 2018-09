Groupe Open : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel - 30 juin 2018

Regulatory News:

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services Numériques, annonce la disponibilité de son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2018.

Le Rapport Financier Semestriel de Groupe Open au 30 juin 2018, réalisé conformément à l’article 222-4 du règlement général de l’Autorité des Marchés financiers (AMF), a été déposé auprès de l’AMF le 14 septembre 2018.

Ce document en version française est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être consulté sur le site internet de la société https://finance.open.global/fr/documents/rapports-annuels

A propos de Groupe Open

Avec 3775 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 314 M€ en 2017, Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

